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Kadis: “Hellim patenti için çabalar sürüyor”

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, hellimin menşe ismi korumalı ürün olması yönündeki çabanın sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi. Kadis, geçen yıl 155 milyon Euroluk hellim ihraç ettiklerini de bildirdi.

Kadis: “Hellim patenti için çabalar sürüyor”

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, hellimin menşe ismi korumalı ürün olması yönündeki çabanın sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi. Kadis, geçen yıl 155 milyon Euroluk hellim ihraç ettiklerini de bildirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:23
Kadis: “Hellim patenti için çabalar sürüyor”

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, hellimin menşe ismi korumalı ürün olması yönündeki çabanın sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin her türlü çabayı sarf ettiğini söyledi. Kadis, geçen yıl 155 milyon Euroluk hellim ihraç ettiklerini de bildirdi.

Politis gazetesine göre Rum Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, 1’inci Meniko Hellim ve Tarhana Festivali’nin açılışında konuştu. Kadis konuşmasında hellimin ekonomi açısından öneminden ve menşe ismi korumalı ürün olması çalışmalarında karşılaşılan zorluklardan söz etti.

Kadis hellim ve tarhananın, hiçbir Kıbrıs evinden eksik olmadığını, bunların, kültürel ve gastronomi geleneğinin bir parçası olduğunu belirtti.

2017’DE 155 MİLYON EUROLUK HELLİM İHRAÇ EDİLDİ

Hellimin, ülkeye önemli ekonomik katkıda bulunarak, dünyada tanındığını ve yıllardır sadece Kıbrıs’ın geleneksel ürününü teşkil ettiğine dikkati çeken Kadis, İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak 2017 yılında, hellim ihracatının değerinin, artış göstererek 155 milyon Euro’yu aştığını da söyledi.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 10:50
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