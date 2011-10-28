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Kadınların Yaptığı En Büyük 5 Sağlık Hatası!

Kadınların yaptığı en büyük 5 sağlık hatası ve asla göz ardı etmemeniz gereken tehlikeli uyarı işaretlerini gö

Kadınların Yaptığı En Büyük 5 Sağlık Hatası!

Kadınların yaptığı en büyük 5 sağlık hatası ve asla göz ardı etmemeniz gereken tehlikeli uyarı işaretlerini gö

28 Ekim 2011 Cuma 22:50
Kadınların Yaptığı En Büyük 5 Sağlık Hatası!
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Sürekli idrara çıkma ihtiyacı duyuyorsanız, bu diyabetin habercisi olabilir. Sık idrara çıkma, yüksek kan şekeri seviyesi nedeniyle tanı konulmamış diyabette görülür. Böbrekleriniz fazla şekeri temizleme amacıyla vücuttan su atmak için fazla mesai yaparlar. Bu süreç ayrıca, çok susamış hissetmenize neden olur. Eğer diyabetli olabileceğinizden şüpheleniyorsanız idrar tahlili ve parmak ucundan kan alınarak yapılan kan şekeri testi uygulayacak olan doktorunuza başvurun.

Bütün İlaçların Sabah Alınması

 

Yüksek kan basıncı veya hipertansiyon, birçok insanın çok geç olana kadar fark etmedikleri bir hastalıktır ve sessiz katil olarak kabul edilir. Yüksek tansiyon teşhisi konulan milyonlarca Amerikalı’nın çoğunun tedavisine Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri verilir. ACE inhibitörleri kan damarlarını genişletip veya açıp kalbinizin pompaladığı kan miktarını artırarak akabinde kan basıncının azalmasına neden olur.

Doktorlar bugüne kadar hastalarına ACE inhibitörleri ve diğer tansiyon düşürücü ilaçları, tansiyon sabahları daha yüksek olduğundan, sabah almalarını söylüyordu. Ancak, vücudun biyoritmine dayanarak yapılan yeni araştırmalarda ACE inhibitörleri sabah kullanıldığında daha az etkili olabilecekleri saptandı. ACE inhibitörleri sabah alıyorsanız, akşam alma konusunda doktorunuza başvurun.

Koku Alma Duyusu Kaybını Göz Ardı Etme

 

Her 70 saniyede bir kişiye Alzheimer teşhisi konuyor. Yapabileceğiniz en büyük hata, yaşla alakalı olduğunu varsayarak hafıza kaybını dikkate almamaktır. Yaş ilerlemesinin neden olduğu normal hafıza kaybı durumunda (hipokampuste depolanan) anıları hatırlamakta güçlük çekersiniz çünkü daha az beyin hücresi, anılara ulaşmayı zorlaştırır.

Alzheimer hastalığında amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar nöronlarla (sinir hücreleri) sinapslar arasındaki bağlantıyı yok ederek anıların tamamen yok olmasına neden olur. Alzheimer hastalığından etkilenen beyindeki ilk bölgelerden biri, koku duyunuzdan sorumlu bölümdür.

Son Güncelleme: 28.10.2011 22:50
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