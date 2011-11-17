Kadınlarımızdaki cinsel sorunların nedeni toplum

CİNSEL OBJE İMAJI

Bu nedenle kızlık zarına da aşırı önem veriliyor. Toplumumuzda; kadın bedeninin ve bekaretinin korunması gereken en önemli husus olduğu vurgulanıyor. Cinsel dürtüler konusunda kadının kendini koruması gerektiği savunuluyor. Küçük yaşta evlilikler yapılıyor, ilk gece ile ilgili abartılı ve yanlış inanışlar bir gerçekmiş gibi algılanıyor ve çevreden anlatılan yanlış bilgiler nedeniyle kadınlarımız; çoğu kez cinsel yaşamdan uzak yetiştiriliyor. Kadınlara yüklenen cinsel obje imajı; kadınlarımızın cinselliği doğal akışı içinde keşfetme şansını da engelliyor. Bu olumsuz koşullara bir de fiziksel şiddete maruz kalınması eklendiğinde; kadınlarımızda cinsel işlev bozukluklarının sıkça görülmesi hiç de şaşırtıcı olmuyor.



Sağlıklı cinsellik çiftlerin arasındaki bağı pekiştirir

Yakında evleneceğim ama cinsellikle ilgili endişelerim var. Zorlamayla cinsellik olabilir mi? Sağlıklı ve mutlu bir cinsel birliktelik için neler gerekir? A.A./İstanbul

Cinsellik; çiftlerin birbirlerini tanımalarıyla ilgili bir kavramdır. İnsanlar, kendileri hakkında olumlu düşüncelere sahip olurlarsa, eşlerine daha sevecen ve saygılı davranabilirler.

SABIR GEREKTİRİR

Cinsellikte ve eş ilişkilerinde önemli olan; karşılıklı güven, dürüstlük, açıklık ve koşulsuz sevgiyle kişilerin birbirlerine karşı iradeli ve sorumlu davranmalarıdır. Eşler, birbirlerinin maneviyatına ve mahremiyetine saygılı olmalarıdır. İşte bu sebepten dolayıdır ki; cinsellik asla zorlayıcı ve baskıcı bir hal almamalıdır. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel birliktelik asla gelişigüzel bir şekilde ortaya çıkmaz, emek ve sabır gerektirir. Cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, ruhu ve bedeni paylaşabilmektir. Sağlıklı bir şekilde yaşanan cinsellik, ruhsal ve bedensel bir rahatlama sağlayarak, insanların dünyayla aralarındaki manevi bağı pekiştirir.

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Cinsel istismar çocuğun ruh sağlığına zarar verir

Kızıma okul çıkışı tacizde bulunulmuş; şikayetçi oldum ama çok ilgilenmediler. Cinsel istismardan söz edebilmek için birleşme olması şart mıdır? D.M./Giresun

Cinsel istismardan söz edebilmek için cinsel birleşme olması şart değildir. Cinsel istismar, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal bir hastalıktır.

BAŞA ÇIKAMAZLAR

Genellikle evden kaçan, ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen veya ailesinden uzakta olan çocukların başına geldiği gibi yanlış bir inanç hakim olsa da; toplumun her kesiminden çocuklar cinsel istismara maruz kalabilir. İçeriği ne olursa olsun kendinden büyük biri tarafından uygulanan cinsel istismar; çocuk için travmatik bir deneyimdir. Hiçbir çocuk psikolojik açıdan cinsel istismarla başa çıkabilmeye hazır değildir. Sadece bir kez yaşanmış bile olsa; cinsel istismar, çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından zarar vericidir.