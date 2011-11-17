Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kadınlarımızdaki cinsel sorunların nedeni toplum

Kadınlarımızın çoğu çocukluk yaşlarından itibaren, cinselliğin ayıp, yasak ve günah kabul edildiği bir toplums

Kadınlarımızdaki cinsel sorunların nedeni toplum

Kadınlarımızın çoğu çocukluk yaşlarından itibaren, cinselliğin ayıp, yasak ve günah kabul edildiği bir toplums

17 Kasım 2011 Perşembe 13:08
Kadınlarımızdaki cinsel sorunların nedeni toplum
banner238

CİNSEL OBJE İMAJI
Bu nedenle kızlık zarına da aşırı önem veriliyor. Toplumumuzda; kadın bedeninin ve bekaretinin korunması gereken en önemli husus olduğu vurgulanıyor. Cinsel dürtüler konusunda kadının kendini koruması gerektiği savunuluyor. Küçük yaşta evlilikler yapılıyor, ilk gece ile ilgili abartılı ve yanlış inanışlar bir gerçekmiş gibi algılanıyor ve çevreden anlatılan yanlış bilgiler nedeniyle kadınlarımız; çoğu kez cinsel yaşamdan uzak yetiştiriliyor. Kadınlara yüklenen cinsel obje imajı; kadınlarımızın cinselliği doğal akışı içinde keşfetme şansını da engelliyor. Bu olumsuz koşullara bir de fiziksel şiddete maruz kalınması eklendiğinde; kadınlarımızda cinsel işlev bozukluklarının sıkça görülmesi hiç de şaşırtıcı olmuyor.


Sağlıklı cinsellik çiftlerin arasındaki bağı pekiştirir

Yakında evleneceğim ama cinsellikle ilgili endişelerim var. Zorlamayla cinsellik olabilir mi? Sağlıklı ve mutlu bir cinsel birliktelik için neler gerekir? A.A./İstanbul

Cinsellik; çiftlerin birbirlerini tanımalarıyla ilgili bir kavramdır. İnsanlar, kendileri hakkında olumlu düşüncelere sahip olurlarsa, eşlerine daha sevecen ve saygılı davranabilirler.

SABIR GEREKTİRİR
Cinsellikte ve eş ilişkilerinde önemli olan; karşılıklı güven, dürüstlük, açıklık ve koşulsuz sevgiyle kişilerin birbirlerine karşı iradeli ve sorumlu davranmalarıdır. Eşler, birbirlerinin maneviyatına ve mahremiyetine saygılı olmalarıdır. İşte bu sebepten dolayıdır ki; cinsellik asla zorlayıcı ve baskıcı bir hal almamalıdır. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel birliktelik asla gelişigüzel bir şekilde ortaya çıkmaz, emek ve sabır gerektirir. Cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, ruhu ve bedeni paylaşabilmektir. Sağlıklı bir şekilde yaşanan cinsellik, ruhsal ve bedensel bir rahatlama sağlayarak, insanların dünyayla aralarındaki manevi bağı pekiştirir.
***
Cinsel istismar çocuğun ruh sağlığına zarar verir

Kızıma okul çıkışı tacizde bulunulmuş; şikayetçi oldum ama çok ilgilenmediler. Cinsel istismardan söz edebilmek için birleşme olması şart mıdır? D.M./Giresun

Cinsel istismardan söz edebilmek için cinsel birleşme olması şart değildir. Cinsel istismar, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal bir hastalıktır.

BAŞA ÇIKAMAZLAR
Genellikle evden kaçan, ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen veya ailesinden uzakta olan çocukların başına geldiği gibi yanlış bir inanç hakim olsa da; toplumun her kesiminden çocuklar cinsel istismara maruz kalabilir. İçeriği ne olursa olsun kendinden büyük biri tarafından uygulanan cinsel istismar; çocuk için travmatik bir deneyimdir. Hiçbir çocuk psikolojik açıdan cinsel istismarla başa çıkabilmeye hazır değildir. Sadece bir kez yaşanmış bile olsa; cinsel istismar, çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından zarar vericidir.

Son Güncelleme: 17.11.2011 13:08
Anahtar Kelimeler:
KadınCinselSorunlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim