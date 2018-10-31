Kadın Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı





Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Asya kökenli 3 yabancı kadının, dün, kadın ticareti, genelev işletmek, fuhuş yaptırmak suçlarından, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı belirtildi.Fileleftheros gazetesi, tutuklanan kişilerden 2’sinin 47 yaşında, diğerinin ise 36 yaşında olduğunu yazdı.Habere göre mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında 8’er gün tutukluluk emri verdi.(FK/HÖ)