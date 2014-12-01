Kadın Şiddetin Her Türlüsüne Maruz

ARAŞTIRMAYA KATILAN KADINLARIN YÜZDE 28’İ ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Rum tarafında gerçekleştirilen bir araştırmaya katılan kadınların yüzde 28’i eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden, eski eşinden veya eski erkek arkadaşından şiddet gördüğünü veya görmekte olduğunu söyledi.

Fileleftheros “Kadınların Yüzde 28’i Eşinden Şiddet Gördü... Kadınların Yüzde 19’u Mali Şiddet Yaşadığını Söylüyor” başlıklı haberinde “Aile İçi Şiddetle Mücadele Danışma Komitesi” hesabı adına yapılan ve sonuçları Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’ne sunulan araştırmaya katılan kadınların yüzde 95,6’sının 25-54 yaş grubunda ve Rum olduğunu yazdı.

Araştırmaya katılan kadınların eğitim düzeylerinin de yüksek olduğuna işaret eden gazete, ezici çoğunluğunun lisansüstü ve doktora diplomasına sahip olduğuna vurgu yaptı. Katılımcıların yüzde 63’ünün evli, yüzde 20’sinin bekar, yüzde 5,7’sinin boşanmış, yüzde 6,7’sinin biriyle birlikte yaşamakta, yüzde 2,2’sinin eşinden ayrı ve yüzde 2,3’ünün dul olduğu beyanında bulundu. Araştırmaya katılanların yüzde 30’unun çocuksuz, yüzde 30’unun iki çocuklu, yüzde 12’sinin tek çocuklu ve yüzde 18’inin üç çocuklu olduğu kaydedildi.

Gazete, katılımcıların verdiği cevaplardan, Rum aileleri içerisinde küfür, bağırma ve hakaretten sıcak suyla haşlama, sigara ile yakma ve bıçaklamaya kadar şiddetin her türlüsünün yaşandığı sonucunun ortaya çıktığına işaret etti.

Gazeteye göre, araştırmada sorulan; eşinizden veya birlikte yaşadığınız kişiden, eski eşinizden veya eski birlikte yaşadığınız kişiden şiddet gördünüz mü sorusuna katılımcıların yüzde 13’ü (140 kişi) cevap vermedi, cevap verenlerin yüzde 28’i de şiddet gördüğünü söyledi.

Katılımcıların yüzde 19,4’ü ekonomik şiddet (harcama denetimi veya mahrumiyeti) gördüğünü, yüzde 15,5’i de ilişkiye zorlanarak cinsel şiddet yaşadığını belirtti.