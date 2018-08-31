“kaçak Göçmenler Güney Kıbrıs’a Türkiye’den Geldiler” İddiası...

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 : Baf’ın “Neo Horio” (Yeniköy) köyü yakınlarında beşi erkek biri kadın olmak üzere 6 Suriyeli göçmenin tespit edildiği bildirildi.

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 : Baf’ın “Neo Horio” (Yeniköy) köyü yakınlarında beşi erkek biri kadın olmak üzere 6 Suriyeli göçmenin tespit edildiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, bahse konu şahısların, Türkiye sahillerinden küçük bir tekneyle gelerek “Neo Horio” sahiline indiklerini öne sürdü.



Göçmenler, Rum polisine verdikleri ifadede, her birinin, kimliği bilinmeyen bir Türkiye vatandaşına 3 bin dolar verdikten sonra Çarşamba akşamı Türkiye’den yolculuğa başladıklarını ve tekneyi kullanan şahısların kendilerini sahile bıraktıktan sonra Türkiye’ye geri döndüklerini iddia ettiler.



Gazete, göçmenlerin “Kokkinotirimithia” bölgesindeki “Mülteci Kabul Merkezi”e götürüldüklerini belirtti.



(HAL/SB/SEL)

