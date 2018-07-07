Kaçak Tütün ile yakalandı!

Ledra Palace sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yapan 4 kişinin tasarrufunda toplam 3 kilo tütün bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Ledra Palace sınır kapısında yapılan kontrollerde, 3 Bulgar ve 1 İngiliz asıllı olan 4 kişinin tasarrufunda sarma sigara için kullanılan toplam 3 kilo tütün bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum gümrük makamları gümrük değeri yaklaşık 625 Euro olan tütüne el koydu.



