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Kaçak Pulya Avı

Kaçak Pulya Avı

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:35
Kaçak Pulya Avı

Yasadışı pulya avının yeniden başladığı ve ilk tutuklamanın yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Ormidya’da polisin geçen cumartesi günü bir kişiyi tutukladığını, ayrıca ağ, mp3 çalar, megafon, usb gibi tuzak kurulmasında ve kuşların tuzağa çekilmesinde kullanılan teçhizatların ele geçirildiğini yazdı.

Bahse konu şahsın bin Euro kefaletle serbest bırakıldığını aktaran gazete, şahsın, daha sonra mahkemeye çağrılacağını kaydetti.

Haberde, kaçak avcıların pulya yakalamak için tuzaklar kurduğu sezonun ağustos sonu gibi başladığı belirtilerek, erken bir dönemde gerçekleştirildiği belirtilen ilk tutuklamayla polisin boş durmadığı mesajının verildiği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 08.09.2018 13:05
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