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Güney Kıbrıs:
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21 Şubat 2017 Salı 07:47

Kaçak İşçi Oranı Yüzde 20-22’lerde

Güney Kıbrıs’ta 20-22 oranında kaçak işçinin bulunduğu haber verildi.

Kaçak İşçi Oranı Yüzde 20-22'lerde
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 Güney Kıbrıs’ta 20-22 oranında kaçak işçinin bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun, bir milletvekilinin sorusu üzerine Güney Kıbrıs’ta kayıt dışı istihdam oranının yüzde 20-22 arasında olduğunu belirtti.

Mağdurların yüzde 50’sinin AB üye ülkelerinden işçiler olduğunu söyleyen Emilianidu, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında bütünlüklü bir strateji hazırlandığını ve bunun incelenmek üzere Hukuk Dairesi’ne yollandığını söyledi.

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