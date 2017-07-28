Juncker’in Mektubu

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektup Rum basınında yer alırken, DİSİ’den yapılan açıklamada mektubun içeriğinden ötürü duyulan memnuniyet dile getirildi.

DİSİ MEMNUN

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektup Rum basınında yer alırken, DİSİ’den yapılan açıklamada mektubun içeriğinden ötürü duyulan memnuniyet dile getirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Çözüm Avrupai Olmalıdır” başlığı altında verdiği haberinde, AB Komisyonu Başkanı Juncker’in Anastasiadis’e gönderdiği mektuba yer verirken Juncker’in mektubunda “Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün Avrupai olması gerektiği” sözlerini öne çıkardı.

Habere göre, DİSİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Juncker’in mektubunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümünün AB çerçevesinde olması stratejisinin doğruluğunu ortaya koyduğu iddia edilerek duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Destek Mektubu İçin Juncker’i Harekete Geçirdiler”.

Politis: “Juncker’den Başkan’a Asist”.

Alithia: “Juncker: Çözüm Avrupai Olmalı”.