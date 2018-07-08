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Juncker, Anastasiadis’i mini toplantıya davet etmedi

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in bazı AB üyesi ülkelerin liderleriyle mülteci sorununun ele alındığı bir mini toplantı gerçekleştirdiği ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, dolayısıyla da Güney Kıbrıs’ı davet etmediği iddia edildi.

Juncker, Anastasiadis’i mini toplantıya davet etmedi

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in bazı AB üyesi ülkelerin liderleriyle mülteci sorununun ele alındığı bir mini toplantı gerçekleştirdiği ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, dolayısıyla da Güney Kıbrıs’ı davet etmediği iddia edildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:33
Juncker, Anastasiadis’i mini toplantıya davet etmedi

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in bazı AB üyesi ülkelerin liderleriyle mülteci sorununun ele alındığı bir mini toplantı gerçekleştirdiği ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, dolayısıyla da Güney Kıbrıs’ı davet etmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Juncker Çağırmadı ve Anastasiadis Gitmedi – Komisyon Başkanı Kıbrıs’ı Mini Toplantının Dışında Bıraktı” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in mülteci sorununa ilişkin 8 AB ülkesi liderlerini davet ettiği bir mini toplantı gerçekleştirdiğini ancak bu ülkeler arasında Güney Kıbrıs’ın yer almadığını yazdı.

Her şeyin Haziran ayında Almanya basınının, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mülteci sorunu konusunda bir mini zirve gerçekleştirmeyi planladığını yazmasıyla başladığı belirtilen haberde, bir süre sonra Juncker’in sosyal medya hesabı üzerinden 8 ülkenin katılacağı bir toplantı gerçekleştirileceğini duyurduğu kaydedildi.

Gazete, Juncker’in, en çok kaçak mülteci alan 5 AB ülkesinin dördünü davet ettiği toplantının yapılmasına Macaristan’ın tepki koyması üzerine yeni bir düzenleme yaparak, toplantıya “isteyen her liderin katılabileceği” ilanından bulunduğunu yazdı. Ne telefoniyen, ne de yazılı bir davet alan Rum Lider Anastasiadis’in ise “onurlu ve doğru bir tutum ortaya koyarak” toplantıya katılmadığı kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın konumu itibarıyla en çok kaçak göçmen alan AB ülkelerinden biri olduğunu ancak Juncker’in bunu görmezden gelerek, hareket ettiğini öne sürdü.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2018 18:36
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