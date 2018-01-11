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JONATHAN COHEN GÜNEY’E GİDİYOR

JONATHAN COHEN GÜNEY’E GİDİYOR

11 Ocak 2018 Perşembe 16:44
JONATHAN COHEN GÜNEY’E GİDİYOR
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JONATHAN COHEN GÜNEY’E GİDİYOR

YARIN SABAH RUM YÖNETİMİ BAŞKANI ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞECEK


 ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen Güney Kıbrıs’a gidiyor.


Rum radyosu, Cohen’in yarın sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini duyurdu.


Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Cohen-Anastasiadis görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Enerji, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin masaya yatırılacağını açıkladı.


Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’la ilgili yeni konferans çağrılması maksadıyla için iyi ön hazırlık yapılması için uluslararası unsurun müdahil olmasını istediğini kaydetti. 


Papadopulos, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ABD’de yaptığı temasların odak noktasını da enerji alanındaki gelişmelerin oluşturduğunu söyledi. 
ABD Dışişleri  Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in Ada’ya bu akşam gelmesinin beklendiği de haber verildi. 

Son Güncelleme: 11.01.2018 17:47
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