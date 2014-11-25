Jeostratejik Konseyi Varşova’ya Gitti

Jeostratejik Araştırmalar Konseyi Başkanı Mihalis Attalidis ile Genel Sekreter Petros Zarunas’ın, Polonya Dışişleri Bakanı Grzegorz Schetyna’nın daveti üzerine Varşova’ya gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Attalidis ile Zarunas’ın, Varşova’daki temasları çerçevesinde Varşova Güvenlik Forumu’na katıldıklarını ve “National Security Bureau” (Milli Güvenlik Bürosu)’nu ziyaret ettiklerini yazdı.

Haberde, Attalidis ile Zarunas’ın, Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın NATO ile ilişkileri yürüten biriminin sorumlusu olan Lucyna Golc-Kozak ile görüştüğü de kaydedildi.