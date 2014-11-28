Jeopolitik Araştırmalar Grubu Kuruldu

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lefkoşa Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi bünyesinde “Jeopolitik Araştırmalar Grubu” kurulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Lefkoşa Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Andreas Theofanus, amaçlarının uluslararası, bölgesel ve Avrupa’daki önemli gelişmelerin analiz edilmesi ve incelenmesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu grupta uluslararası ilişkiler uzmanları ve siyasi bilimciler bulunuyor.