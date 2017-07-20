Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

Japonya Komünist Partisi’nden Bir Heyet Güney Kıbrıs’ta...

Japonya Komünist Partisi’nden bir heyetin, AKEL’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Japonya Komünist Partisi'nden Bir Heyet Güney Kıbrıs'ta...
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 Japonya Komünist Partisi’nden bir heyetin, AKEL’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Japonya Komünist Partisi Merkez Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Komite Başkanı Yasuo Ogata ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Hiroshi Yonezawa’dan oluşan Japonya Komünist Partisi heyetinin, Güney Kıbrıs’a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre heyet, 21 Temmuz’a kadar sürecek temasları çerçevesinde AKEL Genel Sekreteri, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Vekili ile bir araya gelecek.

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