Japon Yetkili Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Ediyor





Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Japonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kazuyuli Nakane’nin Güney Kıbrıs’a gelerek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği bildirildi.Haravgi gazetesi bugünkü görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve bölgesel-uluslararası konuların bulunacağını yazdı.İki yetkilinin, Güney Kıbrıs ile Japonya Dışişleri Bakanlıkları arasında, kriz bölgelerinde boşaltma durumları olduğunda iki ülkenin vatandaşlarının kabulü, yardım tedariki ve yeniden vatanlarına gönderilmesi konusunda işbirliği memorandumuna imza atacaklarını kaydeden gazete, ayrıca Nakane’nin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşeceğini belirtti.Nakane’nin, ilk Japon Büyükelçiliği’nin açılış töreni dolayısıyla adayı ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Büyükelçiliğin açılmasının, bölgesel ve uluslararası olarak büyük öneme sahip Japonya gibi bir ülkeyle işbirliğinin büyümesine yönelik perspektifler sunduğu değerlendirmesinde bulundu.(HC/HA)