Japon Büyükelçi: “Kıbrıs, Japonya-AB İlişkilerinde Kilit Rol Oynuyor”

“ENERJİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İSTİKRARI GETİRECEK”

Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Masuo Nishibayashi, “Kıbrıs’ın, Japonya ile AB arasındaki ilişkilerde kilit rol oynadığını” söyledi.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Nishibayashi, Güney Kıbrıs ile Japonya’nın her ne kadar coğrafi açıdan uzak olsa da, ortak yönleri bulunduğunu ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle turizm alanında ileriye götürülebileceğinden bahsetti.

Habere göre Nishibayashi, gerek siyasi, gerek mali, gerekse toplumsal alanda birlik olmanın önemine vurgu yaparak, bu birlikle tüm sorunların aşılabileceği mesajını verdi.

Japonların, Avrupa’daki turizm merkezlerine büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Nishibayashi, Güney Kıbrıs’ın henüz onlar için cazip bir turizm merkezi olmadığını, ama ilerde, bu yönde gösterilecek çabalarla, bunun olabileceğini söyledi.

Nishibayashi, Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrarın, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya da istikrar getireceğine inandığını belirtirken, bu ülkeler arasındaki işbirliğinin, enerji sorununun çözülmesiyle sağlanacağını ve bunun da, bölgedeki huzuru getireceğini kaydetti.

Habere göre Nishibayashi, uluslararası toplumun tüm üyelerinin, uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek, Japonya’nın, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “egemenlik haklarını” tanıdığını söyledi.