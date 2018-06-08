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Jane Holl Lute’un Temmuz’da Adaya Geleceği İddiası!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflarla temaslarda bulunarak, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığını araştıracak bir özel danışman ataması çerçevesinde ismi geçen ABD’li Jane Holl Lute’un, 9-12 Temmuz tarihlerinde adaya gelebileceği iddiaları Rum basınında yer aldı.

Jane Holl Lute’un Temmuz’da Adaya Geleceği İddiası!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflarla temaslarda bulunarak, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığını araştıracak bir özel danışman ataması çerçevesinde ismi geçen ABD’li Jane Holl Lute’un, 9-12 Temmuz tarihlerinde adaya gelebileceği iddiaları Rum basınında yer aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 08:16
Jane Holl Lute’un Temmuz’da Adaya Geleceği İddiası!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflarla temaslarda bulunarak, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığını araştıracak bir özel danışman ataması çerçevesinde ismi geçen ABD’li Jane Holl Lute’un, 9-12 Temmuz tarihlerinde adaya gelebileceği iddiaları Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros, “Lefkoşa Sürprizle Karşılaştı – Jane Holl Lute’nin Ziyareti Konusunda Hiçbir Nabız Yoklama Yok” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda tarafların görüşlerini yoklamak için atamayı düşündüğü Jane Holl Lute’un adayı ziyaret edeceğine dair dün New York’tan haberler geldiğini yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabirinin BM kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Lute’un Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından, 9-12 Temmuz tarihlerinde adaya gelerek her iki tarafla da temaslarda bulunmak amacıyla KKTC ve Güney Kıbrıs makamlarının nabzının yoklandığını yazdı.

Kıbrıs’taki tarafların hali hazırda Lute’nin atanmasını kabul ettiklerini iddia eden gazete, Rum hükümetinin ise Lute’un adayı ziyareti konusunda kendilerinin fikrinin sorulduğunu yalanladığını vurguladı.

Gazete, söz konusu haber karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Rum hükümetinden bir yetkilinin, Lute’un söz konusu tarihlerde adayı ziyaret etmesi konusunda kendilerine yönelik herhangi bir girişim yapılmadığını belirttiğini yazdı.

Söz konusu Rum yetkili, bilgilerinde olan tek şeyin, şu ana kadar Türkiye’nin, Lute’nin atanmasına ilişkin olumlu bir yanıt vermediğini ifade etti.

ANASTASİADİS: “FİKRİMİZ SORULMADI”

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Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Jane Holl Lute Geliyor Mu Gelmiyor Mu?” başlığı altında verirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Lute’nin adaya gelişine ilişkin kendilerine yönelik bir nabız yoklaması olmadığını söylediğini aktardı.

Habere göre, Anastasiadis, dün akşam katıldığı Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Anastasiadis, Lute’un 9-12 Temmuz tarihilerinde adaya geleceğine ilişkin kendilerine yönelik bir girişim yapılmadığını belirterek, Türkiye’nin Lute’un atanmasına onay vermesi ve müzakerelerinin başlama ihtimalinin en kısa sürede irdelenmeye başlanmasını umut ettiğini vurguladı.

HRİSTODULİDİS: “DANIŞMANIN GELİŞİ ALTIN BİR FIRSAT”

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün bir radyo programına konuk olduğunu ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Guterres çerçevesi konusunda adadaki iki taraf arasında yorum farklı bulunduğunu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs danışmanının atanması ve temaslarda bulunmasının, gerek çerçeve, gerekse diğer konular hakkında gerçeklerin ortaya çıkması açısından “altın bir fırsat” olacağını ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, 7 Temmuz sabahı Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istediklerini de vurgulayarak, danışmanın gelmesi olasılığı çerçevesindeki en olumlu senaryonun, müzakerelerin 7 Temmuz tarihinde Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olduğunu iddia etti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Jane Holl Lute, 9-12 Temmuz’da Kıbrıs’a Geliyor – Başkan ‘Tarih Konusunda Nabzımız Yoklanmadı” başlıkları altında verdi.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 11:33
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