İtalyan Enı Şirketi 8 Numaralı Parselle İlgili Önerisini Teknokratlara Analiz Etti

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesi çerçevesinde, 6’ncı parsel için ENI-Total ortaklığı, 8’inci parsel için ENI ve 10’uncu parsel için Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığıyla müzakerelere başlanacağını duyurmasının ardından, İtalyan ENI şirketinin dün 8 numaralı parselle ilgili teknik önerisini, teknokratlara analiz ettiği haber verildi.

EDİSON ŞİRKETİNDEN EASTMED PROJESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki parseller için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesi çerçevesinde, 6’ncı parsel için ENI-Total ortaklığı, 8’inci parsel için ENI ve 10’uncu parsel için Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığıyla müzakerelere başlanacağını duyurmasının ardından, İtalyan ENI şirketinin dün 8 numaralı parselle ilgili teknik önerisini, teknokratlara analiz ettiği haber verildi.

“Sunumlar Başladı” başlıklı haberinde, ENI şirketi yetkililerinin, şirketin 8 numaralı parselle ilgili teknik önerisi konusunda kapsamlı bir sunum yaptığını yazan Politis, şirket yetkililerinin sondajlar, zaman takvimi, aynı zamanda diğer teknik tercih/önerilerle ilgili olarak, şirketin önerisiyle alakalı her şeyi analiz ettiklerini kaydetti.

Bir sonraki aşamada ise, şirketin ekonomik önerisinin sunumunun yapılacağını yazan gazete, böylece artık iki tarafın müzakere aşamasına geçeceklerini belirtti.

Gazete, bütün şirket/konsorsiyumların, ihaleye çıkılmış diğer parsellerle ilgili teknik önerilerinin sunumlarının, bugün ve önümüzdeki günlerde süreceğini de ekledi.

TOTAL ŞİRKETİNİN YAPACAĞI SONDAJDA GECİKME

Öte yandan, Total şirketinin 11 numaralı parselde yapacağı sondajın nisanda başlamama olasılığı konusunda Rum Enerji Bakanlığı’nı önceden hazırladığı yönünde elinde bilgiler olduğunu yazan gazete, gecikmenin sebebinin, üçüncü tarafların, Total şirketi ile EDT Offshore şirketi arasında imzalanan işbirliğini anlaşmasına itiraz etmeleri olduğunu anımsattı.

Şirketin sondajı başlangıçta mayıs ayına havale ettiğini yazan gazete, şirketin kısa zaman önce de planlamasını gözden geçirdiğini ve Enerji Bakanlığı’nı, EDT ile anlaşmanın son halini almasındaki gecikmenin, sondajın kaçınılmaz olarak hazirana ertelenmesine sebep olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Şirketin, sondajın başlama tarihine ilişkin olarak şimdilik nihai bir açıklaması olmadığını yazan gazete, Rum hükümetinin ise bunu bilmeyi istediğini ekledi.

DİKO’NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan Politis DİKO partisinin, hükümet teknokratlarının şirketlerle ön görüşmelerinin başladığı aynı gün içerisinde, “Anastasiadis hükümetinin, Türk şantajlarına boyun eğerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarını kurban ettiğine dair kuşkularını paylaşmak için” bir açıklama yaptığını da yazdı.

DİKO’nun açıklamasının sebebinin, Total şirketinin 11 numaralı parselinde iki aylık bir gecikme yaşanacağına dair haber olduğunu kaydeden gazete, gecikme haberinin Rum hükümet kaynakları tarafından doğrulandığını, ancak bu kaynakların, sondajın ertelenmesinin müzakerelerin gidişatı veya Kıbrıs konferansının gelişimiyle bağlantısı olduğunu ise kabule etmediklerini ekledi.

EDİSON ŞİRKETİNDEN EASTMED PROJESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME

Haravgi’de yer alan bir haberde ise, EDISON isimli şirketinin, geçtiğimiz Pazartesi Brüksel’de AB Enerji Genel Müdürlüğü ile Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya Enerji Bakanlıkları Genel Müdürlerine “EastMed” boru hattının inşaat projesiyle ilgili bir çalışmanın sunumunu yaptığı haber verildi.

Yürütülen çalışmaya göre, boru hattının maliyetinin 6 milyar dolar olacağını yazan gazete, çalışmada, boru hattının ticari açıdan sürdürülebilir, teknik açıdan ise mümkün olduğunun belirtildiğini yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun da projeye ilgisi olduğunu yazan gazete, Rum Haber Ajansı’na konuşan “yetkili kaynakların”, EDISON şirketinin çalışmasının sunumunun ardından, dört ülke heyetlerinin Komisyon’la görüşmesinin başladığını ve görüşmenin amacının, dört ülkenin enerji bakanlarının AB Enerji Komiseri ile mayıs ayında İsrail’de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmesine hazırlık yapılması olduğunu kaydetti.

EDISON şirketinin sunumuna göre, “Kıbrıs” ve İsrail doğal gazını taşıyacak olan EastMed projesinin başlangıç noktasının, Levanthin havzasındaki yataklar olacağını yazan gazete, daha sonra bunun denizaltından “Kıbrıs’a” yöneleceğini ve burada ise doğal gaz sıkıştırma terminali olacağını kaydetti.

Daha sonra ise boru hattının Girit’e yöneleceğini ve burada da bir doğal gaz sıkıştırma terminali olacağını kaydeden gazete, ardından hattın Mora Yarımadasına yöneleceğini ve kara yoluyla, IGI (Italy, Greece Interconnector) ile birleşmek için İtalya sınırında sona ereceğini ekledi.

(İY/GÜL)