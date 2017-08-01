İtalyan Savunma Bakanı Güney’de...

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti dün başladığı Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum dengi Hristoforos Fokaidis’le ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüştü, ziyaret çerçevesinde bir de anlaşmaya imza atıldı.

PİNOTTİ: “ENI’NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI AVRUPA AÇISINDAN ÖNEMLİ PERSPEKTİF”

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti dün başladığı Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum dengi Hristoforos Fokaidis’le ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüştü, ziyaret çerçevesinde bir de anlaşmaya imza atıldı.

Alihtia; “ENI’nin Varlığından Önemli Perspektifler” başlığıyla aktardığı haberde, Pinotti’nin İtalyan ENI şirketinin, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde faaliyet göstermesinin Avrupa açısından çok önemli perspektifleri olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Habere göre, İtalyan Bakan, Fokaidis tarafından dün akşamüzeri RMMO’da resmi törenle karşılandı. İki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi ve bu çerçevede “Gizli Bilgi Teatisi ve Gizli Bilgilerin Karşılıklı Korunması” anlaşmasına imza atıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşen Pinotti, daha sonra Fokaidis tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Pinotti ve Fokaidis görüşmelerinin ardından basın toplantısı da düzenledi.

Ziyaretinin, Güney Kıbrıs ile İtalya arasındaki büyük dostluk bağlarının göstergesi olduğunu söyleyen Pinotti, Fokaidis ile Avrupa savunması, iki ülkenin AB ve PESCO (Daimi Yapılandırılmış İşbirliği) çerçevesinde nasıl işbirliği yapabileceklerini ve deniz güvenliğinden ortak tatbikat programına kadar ikili ilişkileri ele aldıklarını anlattı.

“Çok önemli” diye nitelediği enerji konusunu da ele aldıklarını söyleyen Pinotti, İtalyan şirketi ENI’nin sözde Rum “MEB”inde faaliyet göstermekte olduğunu hatırlattı ve bu faaliyetin bütün Avrupa için çok önemli olduğunu söyledi. Pinotti, “Zorlukları ve sorunları göğüslemek için güvenlik konusunda çalışmalı ve Avrupa’nın geleceği ve kalkınmış bir ekonomi için çalışmalıyız” dedi.

Fokaidis ise, Güney Kıbrıs ve İtalya’nın “ortak meydan okumalar ve tehditlerle karşı karşıya olan iki Akdeniz ülkesi olduğunu” öne sürdü. Fokaidis, İtalyan Bakan ile savunma işbirliği (Daimi Yapılandırılmış İşbirliği ve Avrupa Ortak Dış Politika ve Savunma Politikası) konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve destek vermekte oldukları inisiyatifleri derinlemesine ele aldıklarını söyledi.

Fokaidis, “Doğu Akdeniz’le ilgili önemli enerji perspektiflerinin de ışığı altında, özellikle de bütün bölge ülkeleriyle inşa ettiğimiz savunma işbirlikleri ortak tehditler, terör, kitle imha silahlarının yayılması, deniz ve enerji güvenliğinin yükseltilmesi üzerinde yoğunlaşıyor” dedi.

Fileleftheros haberi; “İtalyan Savunma Bakanı Kıbrıs MEB’inde Hidrokarbon Bulunmasının Avrupa İçin Önemine İşaret Etti” başlığıyla aktardı.

Politis; “ENI’nin Müdahil Olması Nedeniyle Enerji Konuları Görüşüldü… Fransız Denginden Sonra İtalya Savunma Bakanı’ndan Da Mesaj İçeren Ziyaret” başlığını attı.