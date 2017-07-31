Güney Kıbrıs:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:46

İtalyan Savunma Bakanı Güney’de

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti’nin bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

İtalyan Savunma Bakanı Güney'de
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“GİZLİ BİLGİ TEATİSİ VE GİZLİ BİLGİLERİN KARŞILIKLI KORUNMASI” ANLAŞMASI İMZALANMASI BEKLENİYOR

İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti’nin bugün Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in davetlisi olarak Güney’e gidecek olan Pinotti, Fokaidis tarafından RMMO’da resmi törenle karşılanacak. Bakanların baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

Pİnotti’nin ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs ve İtalya Savunma bakanlıkları arasında “Gizli Bilgi Teatisi ve Gizli Bilgilerin Karşılıklı Korunması”  anlaşması imzalanması bekleniyor.

Gazete İtalyan Savunma Bakanı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüşeceğini haberine ekledi.

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