İtalyan Savunma Bakanı Güney’de

Pİnotti’nin ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs ve İtalya Savunma bakanlıkları arasında “Gizli Bilgi Teatisi ve Gizli Bilgilerin Karşılıklı Korunması” anlaşması imzalanması bekleniyor.

Alithia’nın haberine göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in davetlisi olarak Güney’e gidecek olan Pinotti, Fokaidis tarafından RMMO’da resmi törenle karşılanacak. Bakanların baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.