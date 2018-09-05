İtalya’dan Kıbrıs Sorununun Çözüm Çabalarına Destek

İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Andrea Cavallari, İtalya’nın Kıbrıs sorununun çözülmesi konusuyla ilgilenmekte olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Yönetimi Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile dün görüşen Cavallari, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabalara destek verdiğini belirtti.

Cavallari, İtalya’nın kayıp şahısların akıbetinin belirlenmesi için de her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Fotiu ise, Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapmayı reddettiği iddiasını bir kez daha gündeme getirerek, KKTC’deki Rum kültürel mirasına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

