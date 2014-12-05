Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

İtalya, Türkiye’nin AB Müzakere Başlıklarının Açılması Talebini Sonuç Bildirgesi Taslağına Ekledi

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilen müzakere başlıklarından ikisinin açılması talebini AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi taslağına eklediği bildirildi.

İtalya, Türkiye’nin AB Müzakere Başlıklarının Açılması Talebini Sonuç Bildirgesi Taslağına Ekledi

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilen müzakere başlıklarından ikisinin açılması talebini AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi taslağına eklediği bildirildi.

05 Aralık 2014 Cuma 08:38
İtalya, Türkiye’nin AB Müzakere Başlıklarının Açılması Talebini Sonuç Bildirgesi Taslağına Ekledi
banner238

 AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilen müzakere başlıklarından ikisinin açılması talebini AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi taslağına eklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs Vetosu’nun Kalkmasını İstiyorlar – AB İtalya Dönem Başkanı’nın Türkiye İçin Sonuç Bildirgesi Taslağını Yayınlıyoruz” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, İngiltere’nin önerisini benimseyerek, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarından Güney Kıbrıs tarafından bloke edilmiş bulunan iki tanesinin açılması talebini bu ay yapılacak olan Genel İşler Konseyi Sonuç Bildirgesi Taslağı’na eklediğini yazdı.

Gazete, İtalya Dönem Başkanlığı’nın sonuç bildirgesi taslağına “Konsey, 23’üncü (bknz. Temel Haklar) ve 24’üncü (bknz. Adalet) kilit-başlıkların kriterlerinin (benchmarks) en kısa zamanda belirlenmesi ve açılmasını beklemektedir” ibaresini eklediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın söz konusu başlıkları bloke eden tek ülke konumunda bulunduğunu hatırlatan gazete, İtalya’nın bu ifadeyle bu başlıkların açılmasını talep ettiğini vurguladı.

İngiltere ve İtalya’nın Türkiye’deki temel hakların güçlendirildiği tezine dayanarak söz konusu başlıkların açılmasını istediğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın söz konusu iki başlığa veto uygulamasının sebeplerini ise görmezden geldiklerini savundu.

Gazete, İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington’un adaya gerçekleştirdiği ziyarette Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüştüğünü ve bu görüşmede İngiltere’nin, Türkiye’nin söz konusu iki müzakere başlığının açılması talebini ilettiğini, Kasulidis’in ise bu öneriyi reddettiğini hatırlattı.

Gazete, söz konusu taslakta ilk kez, Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması’nı Güney Kıbrıs’la uygulamayacağına dair yaptığı açıklamadan “hayal kırıklığı” duyulduğunun belirtildiğini vurguladı.

Habere göre söz konusu taslakta ayrıca “Türkiye’ye, her türlü tehdit veya eylemden kaçınması tavsiyesinde bulunulurken, tüm üye devletlerin tanınmasının katılım sürecinin kaçınılmaz bir unsuru olduğu ve Türkiye’ye, Kıbrıs’ın karasularındaki ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki her egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiği” belirtiliyor.

Taslakta ayrıca Türkiye’ye, “Kıbrıs sorununun çözümüne aktif katkıda bulunması” çağrısında bulunulurken, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la ilişkilerini normalleştirmemesinden duyulan üzüntü de dile getiriliyor.

Gazete, söz konusu taslağa ilişkin ilk görüş alışverişinin bugünkü AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında yapılacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaTürkiye’nin AB Müzakere Başlıklarının Açılması Talebini Sonuç Bildirgesi Taslağına EklediKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim