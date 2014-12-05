İtalya, Türkiye’nin AB Müzakere Başlıklarının Açılması Talebini Sonuç Bildirgesi Taslağına Ekledi

AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, Güney Kıbrıs tarafından tek taraflı bloke edilen müzakere başlıklarından ikisinin açılması talebini AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesi taslağına eklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “Kıbrıs Vetosu’nun Kalkmasını İstiyorlar – AB İtalya Dönem Başkanı’nın Türkiye İçin Sonuç Bildirgesi Taslağını Yayınlıyoruz” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten İtalya’nın, İngiltere’nin önerisini benimseyerek, Türkiye’nin AB müzakere başlıklarından Güney Kıbrıs tarafından bloke edilmiş bulunan iki tanesinin açılması talebini bu ay yapılacak olan Genel İşler Konseyi Sonuç Bildirgesi Taslağı’na eklediğini yazdı.

Gazete, İtalya Dönem Başkanlığı’nın sonuç bildirgesi taslağına “Konsey, 23’üncü (bknz. Temel Haklar) ve 24’üncü (bknz. Adalet) kilit-başlıkların kriterlerinin (benchmarks) en kısa zamanda belirlenmesi ve açılmasını beklemektedir” ibaresini eklediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın söz konusu başlıkları bloke eden tek ülke konumunda bulunduğunu hatırlatan gazete, İtalya’nın bu ifadeyle bu başlıkların açılmasını talep ettiğini vurguladı.

İngiltere ve İtalya’nın Türkiye’deki temel hakların güçlendirildiği tezine dayanarak söz konusu başlıkların açılmasını istediğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın söz konusu iki başlığa veto uygulamasının sebeplerini ise görmezden geldiklerini savundu.

Gazete, İngiltere’nin AB Bakanı David Lidington’un adaya gerçekleştirdiği ziyarette Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüştüğünü ve bu görüşmede İngiltere’nin, Türkiye’nin söz konusu iki müzakere başlığının açılması talebini ilettiğini, Kasulidis’in ise bu öneriyi reddettiğini hatırlattı.

Gazete, söz konusu taslakta ilk kez, Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması’nı Güney Kıbrıs’la uygulamayacağına dair yaptığı açıklamadan “hayal kırıklığı” duyulduğunun belirtildiğini vurguladı.

Habere göre söz konusu taslakta ayrıca “Türkiye’ye, her türlü tehdit veya eylemden kaçınması tavsiyesinde bulunulurken, tüm üye devletlerin tanınmasının katılım sürecinin kaçınılmaz bir unsuru olduğu ve Türkiye’ye, Kıbrıs’ın karasularındaki ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki her egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiği” belirtiliyor.

Taslakta ayrıca Türkiye’ye, “Kıbrıs sorununun çözümüne aktif katkıda bulunması” çağrısında bulunulurken, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’la ilişkilerini normalleştirmemesinden duyulan üzüntü de dile getiriliyor.

Gazete, söz konusu taslağa ilişkin ilk görüş alışverişinin bugünkü AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında yapılacağını vurguladı.