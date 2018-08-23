İsviçre’de Tespit Edilen “Ayios Yeorgios Karavas” İkonu Güney Kıbrıs’a İade Ediliyor...



İsviçre’deki bir müzayedede açık artırmayla satılması öncesinde tespit edilen “Ayios Yeorgios Karavas” ikonunun, Rum Ortodoks Kilisesi’nin girişimlerinin akabinde Güney Kıbrıs’a iade edileceği bildirildi.

Politis gazetesi, 1974 Barış Harekatı’nın öncesinde Alsancak’taki “Ayios Yeorgios Kilisesi”nde bulunan, ancak buradan çalınan 1829 yılına ait ikonun, 22 Eylül’de “Koller” Müzayede Evi’nde satışa çıkarılacağını; ancak ikonu şu anda tasarrufunda bulunduran kişinin, ikonun çalıntı olduğunu bilmediğini ve öğrendiği zaman Güney Kıbrıs’a iade etmeyi kabul ettiğini yazdı.

Haberde, Interpol aracılığıyla ikonun müzayededen çekilmesi için talepte bulunulduğu da kaydedildi.

