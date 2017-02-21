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Güney Kıbrıs:
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21 Şubat 2017 Salı 07:47

İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştiriyor.

İsveç Meclis Heyeti Güney Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunuyor
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BİLLSTROM: “MÜKTESEBAT TÜM KIBRIS’TA UYGULANMALI”

 İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom beraberindeki bir heyetle Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştiriyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İsveç Meclisi Birinci Başkan Vekili Tobias Billstrom’un Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve İsveç-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu başkanı Yorgos Lillikas’la bir araya geldiğini yazdılar.

Habere göre Billstrom dün Lillikas’la gerçekleştirdiği görüşmede, “AB müktesebatının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında tüm Kıbrıs’ta uygulanması gerektiğini” söyledi.

İsveç-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Yorgos Lillikas görüşmede yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına değinerek, “Türkiye’nin, garantiler ve güvenlik gibi önemli başlıklarda uzlaşmazlığını sürdürdüğü, ayrıca dört özgürlüğün Türk vatandaşlarına da uygulanması gibi yeni talepler ortaya koyduğunu” iddia etti.

Lillikas, Türkiye’nin bu taleplerini geri çekmesi için AB’nin diğer ülkelerinin desteğinin şart olduğunu da vurguladı.

Billstrom ise, İsveç’ın uzun yıllardan beridir UNFICYP’e asker gönderdiğini, bu yüzden Kıbrıs sorununun ülkesinde çok iyi bilindiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra AB müktesebatının tüm adada uygulanması ve tüm vatandaşların da bundan yararlanması gerektiğini ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Billstrom ve beraberindeki heyetin dün Rum Meclisi Başkanı Şilluris’i ziyaret ettiklerini yazdı.

Habere göre Rum meclisinden yapılan açıklamada, İsveç’in UNFICYP’e katkılarından ötürü “Kıbrıs halkının minnettarlığının” dile getirildiği görüşmede, Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler de ele alındı.

Simerini gazetesi ise, Billstrom ve beraberindeki heyetin Kayıp Şahıslar Komitesi ve antropoloji laboratuarını ziyaret ettiğini, gerçekleştirdiği bu ziyaretin ardından Billstrom’un, İsveç’in Kayıp Şahıslar Komitesi’ne maddi katkı sağlayan ülkeler arasında yer alması konusunu ülkesine döndüğünde gündeme getireceğini söylediğini aktardı.

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