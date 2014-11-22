İstifa Etmedi!

PARTİSİ DİKO’DAN İSTİFA ET ÇAĞRISI

Adı birçok usulsüzlüğe karışan Baf Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın dün istifa etmesi beklenirken, fikir değiştirdiği ve istifa etmediği haber verildi.

Politis gazetesi “Vergas: ‘Birçok Kişiyi De Beraberimde Götüreceğim’… İstifa Etmiyor ve Perde Gerisinde Tehditler Savuruyor’” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, dünkü gelişmelere göre Vergas’ın istifa etmesi beklenirken, fikir değiştirdiği ve istifa etmediğini belirtti.

Edindiği bilgilere göre Vergas’ın perde gerisinde kendisinin hedef alınmasına devam edilmesi durumunda beraberinde başkalarını da götüreceği tehdidinde bulunduğunu kaydeden gazete, Vergas’ın pazartesi günü basına açıklama yapacağını duyurduğunu da aktardı.

Bu arda habere göre Vergas’ın ait olduğu parti DİKO’nun Başkanı Nikolas Papadopulos dün yaptığı açıklamada Vergas’a istifa etmesi çağrısında bulundu.