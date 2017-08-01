Güney Kıbrıs:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:16

İşsizlik Oranında Düşüş...

Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında işsizlik oranında düşüş olduğu haber verildi.

İşsizlik Oranında Düşüş...
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Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında işsizlik oranında düşüş olduğu haber verildi.

Politis gazetesi, Eurostat verilerine göre, Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 10,8 olduğunu yazdı.

Bu oranın, geçen yıl Haziran ayında yüzde 12,9 ve bu yıl Mayıs ayında yüzde 11 olduğuna dikkat çeken gazete, verilere göre yıllık bazda, bir yıla göre işsizlerin sayısının 8 bin kişi azalarak 46 bin olduğunu aktardı.

Gazete, işsizlerin sayısındaki düşüşe rağmen Güney Kıbrıs’ın, AB içerisinde işsizlik oranı sıralamasında 4’üncü sırada bulunduğunu da belirtti.

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