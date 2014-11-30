İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: “Doğalgazda Kıbrıs-İsrail İşbirliğinde Acele Edilmemeli”

“BÖLGEDE İSTİKRAR HEDEFLİYORUZ… TÜRKİYE İLE HENÜZ DİYALOG AŞAMASINDA DEĞİLİZ”

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Michael Harari, doğalgazla ilgili Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinde acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Harari, Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon yataklarını sanki ekonomik kriz yokmuş gibi ve ekonomik krizi de sanki hidrokarbon yatakları yokmuş gibi ele alması gerektiğini belirtti.

Bu sebeple, daha çok bugünkü tahriklere önem verilmesi gerektiğini belirten Hariri, hala hidrokarbon yatakları konusunda yanıtlanmayı bekleyen birçok stratejik soru bulunduğunu kaydetti.

Harari, iki ülkenin bugüne kadar başardığı şeylerin, gelecek için bir yatırım olduğunu ve gösterilen çabaların verdiği “meyvelerin”, bölgenin tümünün menfaatine olduğunu ifade etti.

Habere göre, Harari, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında oldukça iyi ilişkiler bulunduğuna vurgu yaparak, bu ilişkilerin bölgedeki genel duruma etki yaptığını kaydetti.

Sadece Güney Kıbrıs ile değil, Yunanistan ve Mısır’la olan ilişkilere de önem verdiklerini belirten Harari, Türkiye’yle ise henüz herhangi bir diyalog kurma aşamasında olmadıklarını söyledi.

Harari, İsrail’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarına” saygı duyduğunu da kaydederek, krizin aşılabilmesi için açık iletişim kanalları gerektiğine işaret etti.

Habere göre, Harari, Kıbrıs sorunu müzakereleriyle ilgili olarak ise, bir sonuca varabilmek için önce bir hedef belirlenmesi gerektiğini ancak mevcut durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Harari ayrıca, hidrokarbon yatakları konusunun olumlu şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

İsrail’in, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkileri ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan üçlü görüşmesini olumlu karşıladığını kaydeden Harari, bu görüşmelerin gelecekteki bir işbirliğine zemin hazırlamasını umut ettiğini söyledi.

Harari ayrıca, bu işbirliğinin müdahil ülkelere olduğu kadar, bölgedeki diğer ülkelere de kazanç sağlayacağının altını çizdi.

EİLAND: “İSRAİL DOĞALGAZI AVRUPA’YA MISIR YA DA YUNANİSTAN ARACILIĞIYLA TAŞINACAK”

Bu arada, Kathimerini gazetesi de, İsrail Milli Güvenlik Konseyi Eski Başkanı ve İsrail Ordusu eski mensubu Giora Eiland’ın, İsrail doğalgazının Avrupa’ya Mısır ya da Yunanistan kanalıyla aktarılacağını ve Türkiye’nin, güvenilir bir müttefik olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Eiland, İsrail doğalgazının Mısır’daki mevcut LNG tesisleri aracılığıyla veya Yunanistan’a doğru boru hattı inşa edilerek taşınabileceğini söyledi.

Eiland, Amerika Birleşik Devletleri’ne de Türkiye karşısında “oldukça ılımlı bir politika izleme” eleştirisinde bulundu.