Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: “Doğalgazda Kıbrıs-İsrail İşbirliğinde Acele Edilmemeli”

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Michael Harari, doğalgazla ilgili Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinde acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: “Doğalgazda Kıbrıs-İsrail İşbirliğinde Acele Edilmemeli”

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Michael Harari, doğalgazla ilgili Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinde acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

30 Kasım 2014 Pazar 09:44
İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi: “Doğalgazda Kıbrıs-İsrail İşbirliğinde Acele Edilmemeli”
banner238

“BÖLGEDE İSTİKRAR HEDEFLİYORUZ… TÜRKİYE İLE HENÜZ DİYALOG AŞAMASINDA DEĞİLİZ”

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Michael Harari, doğalgazla ilgili Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinde acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Harari, Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon yataklarını sanki ekonomik kriz yokmuş gibi ve ekonomik krizi de sanki hidrokarbon yatakları yokmuş gibi ele alması gerektiğini belirtti.

Bu sebeple, daha çok bugünkü tahriklere önem verilmesi gerektiğini belirten Hariri, hala hidrokarbon yatakları konusunda yanıtlanmayı bekleyen birçok stratejik soru bulunduğunu kaydetti.

Harari, iki ülkenin bugüne kadar başardığı şeylerin, gelecek için bir yatırım olduğunu ve gösterilen çabaların verdiği “meyvelerin”, bölgenin tümünün menfaatine olduğunu ifade etti.

Habere göre, Harari, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında oldukça iyi ilişkiler bulunduğuna vurgu yaparak, bu ilişkilerin bölgedeki genel duruma etki yaptığını kaydetti.

Sadece Güney Kıbrıs ile değil, Yunanistan ve Mısır’la olan ilişkilere de önem verdiklerini belirten Harari, Türkiye’yle ise henüz herhangi bir diyalog kurma aşamasında olmadıklarını söyledi.

Harari, İsrail’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarına” saygı duyduğunu da kaydederek, krizin aşılabilmesi için açık iletişim kanalları gerektiğine işaret etti.

Habere göre, Harari, Kıbrıs sorunu müzakereleriyle ilgili olarak ise, bir sonuca varabilmek için önce bir hedef belirlenmesi gerektiğini ancak mevcut durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Harari ayrıca, hidrokarbon yatakları konusunun olumlu şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

İsrail’in, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkileri ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan üçlü görüşmesini olumlu karşıladığını kaydeden Harari, bu görüşmelerin gelecekteki bir işbirliğine zemin hazırlamasını umut ettiğini söyledi.

Harari ayrıca, bu işbirliğinin müdahil ülkelere olduğu kadar, bölgedeki diğer ülkelere de kazanç sağlayacağının altını çizdi.

EİLAND: “İSRAİL DOĞALGAZI AVRUPA’YA MISIR YA DA YUNANİSTAN ARACILIĞIYLA TAŞINACAK”

Bu arada, Kathimerini gazetesi de, İsrail Milli Güvenlik Konseyi Eski Başkanı ve İsrail Ordusu eski mensubu Giora Eiland’ın, İsrail doğalgazının Avrupa’ya Mısır ya da Yunanistan kanalıyla aktarılacağını ve Türkiye’nin, güvenilir bir müttefik olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Eiland, İsrail doğalgazının Mısır’daki mevcut LNG tesisleri aracılığıyla veya Yunanistan’a doğru boru hattı inşa edilerek taşınabileceğini söyledi.

Eiland, Amerika Birleşik Devletleri’ne de Türkiye karşısında “oldukça ılımlı bir politika izleme” eleştirisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Michael HarariDoğalgazla Ilgili Güney Kıbrıs-İsrail Işbirliğinde Acele Edilmemesi Gerektiğini Söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim