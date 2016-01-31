“İsrail’in 3 Seçeneği Ve Kıbrıs”

“İSRAİL’İN ÜÇ SEÇENEĞİ VE KIBRIS”

YUNANİSTAN’IN GÜNEY KIBRIS’TAKİ BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

İsrail’in, kendi doğal gazını Avrupa’ya nakletmek için, Mısır, Yunanistan ve Türkiye şeklindeki üç seçeneği gözden geçirdiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, İsrail basınına dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, geçtiğimiz Perşembe günü Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından ülkesine dönüşünde, bu konu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Haberde, yukarıda bahsedilen İsrail’e ait üç seçeneğin de kendi aralarında bağlantılı oldukları ve bunlardan her birinin doğrudan veya dolaylı olarak, Rum kesimini de etkilemekte olduklarına dikkat çekildi.

“EAST MED” BORU HATTI

Rum kesimi, Yunanistan ve İsrail’in, EastMed boru hattı seçeneğini incelemeye karar verdiklerini yazan gazete, bunun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” ile İsrail MEB’inden Girit’e, oradan Yunanistan anakarasına, oradan da Avrupa’ya uzanacağını anımsattı.

Bunun, Enerji Birliği’nin başarılması için, Avrupa Komisyonu’nun geçen Kasım ayında onayladığı 195 projeden biri olduğunu kaydeden gazete, Perşembe günü Rum kesiminde gerçekleştirilen üçlü zirve sırasında, konuyla ilgili gelişmeleri takip etmesi için daimi bir bakanlar komitesi kurulmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

“TÜRKİYE”

İsrail’in, Türkiye seçeneği üzerinde çalışmakta olduğunu da kaydeden gazete, Türkiye’nin bütün bölge için bir enerji merkezi haline gelmeye çalıştığını belirtti.

İsrail Enerji Bakanı’nın, ülkesinin bu olasılığı gözden geçirmekte olduğunu vurguladığını ileten gazete, iki ülkenin, Mavi Marmara olayının akabinde, ilişkilerini iyileştirmek için bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Anlaşmanın bir madde içerdiğini ve bu maddeye göre de, İsrail parsellerinden Türkiye’ye doğal gaz ihraç edilmesi için iki ülke arasındaki müzakerelerin derhal başlayacağını ileten gazete, Türkiye’nin Rusya ile yaşanan savaş uçağı düşürülmesi olayı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin donma noktasına gelmesinin akabinde, doğal gaz ihracatı yapmak için başka piyasa arayışında olduğunu kaydetti.

Resmi ağızlardan da birçok kez vurgulandığı üzere, İsrail MEB’inden Türkiye’ye gidecek olan bir boru hattı inşa edilmesi için, ilk önce “Kıbrıs’ın” onayının gerekeceğini kaydeden gazete, çünkü bu hattın Kıbrıs sularından geçmesi gerekeceğini ifade etti.

Gazete Kıbrıs görüşmelerinin ileri aşamada bulunduğu bir sırada, böyle bir konunun daha sonraki bir aşamada gündemde olabileceğini ekledi.

“MISIR”

Mısır seçeneğiyle ilgili olarak ise, durumun, İngiliz BG’nin Shell tarafından satın alınmasından sonra karmaşık hale geldiğini kaydeden gazete, İsrail’in “Leviathan” parselinin ortaklarının, 2014 yılının Haziran ayında BG ile bu şirketin Mısır’daki terminaline doğal gaz nakledilmesiyle ilgili ticari bir anlaşmaya ilişkin bir niyet mektubu imzaladıklarını anımsattı.

Tarafların satıştan önce bir anlaşmaya varılabilmesi için sürekli istişare içerisinde bulunduklarını kaydeden gazete, ancak bunun mümkün olmadığını belirtti.

Gazete BG’nin Shell tarafından satın alınmasının ardından, Shell’in taraflar arasındaki anlaşmayı tamamlama niyeti olup olmadığının ise şüpheli olduğuna dikkati çekti.

BG’nin Afrodit yatağıyla ilgili ticari bir anlaşmaya varmak için, Rum kesimiyle de yoğun müzakere içerisinde olduğunu anımsatan gazete, İngiliz şirketin geçtiğimiz haftadan bu yana Afrodit yatağının yüzde 35 hissesine sahip olduğunu belirtti.

BG’nin Shell tarafından satın alınmasının akabinde, Shell’in de Afrodit yatağının hissedarı olacağını kaydeden gazete, BG’nin gözden geçirdiği olasılıklardan birinin ise, Afrodit ile Leviathan yataklarından Mısır’daki terminaline ortak boru hattı olduğunu anımsattı.

YUNANİSTAN’IN GÜNEY KIBRIS’TAKİ BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

Gazeteye göre, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos ise Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye verdiği demeçte, Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen üçlü zirve sırasında, bölgedeki tüm enerji konularını tam anlamıyla inceleyecek olan bir teknik komite kurulması kararının, önceden hazırlığı yapılan bir şey olmadığını, bunun üç liderin diyaloğuyla ortaya çıktığını dile getirdi.

Gazeteye göre Fotopulos, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, “EastMed” boru hattı projesi ile “EuroAsia Interconnector” projesi konusundaki açıklamalarının çok önemli olduğunu da ifade etti.

Enerji ile ilgili tüm konuların teknik komitede ele alınacağını belirten Fotopoulos, Yunanistan'ın doğal gaz konusunda geçiş noktası olma potansiyelinin ise yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kathimerini ise üçlü zirveyle ilgili yorum haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in üçlü zirveler aracılığıyla tarih oluşturmakta olduklarını, aynı zamanda huzurlu/barışçıl bir gelecek inşa edilmesine yatırım yapmakta olduklarını yazdı.

Politis ise “EastMed” projesinin realist bir senaryo değil, siyasi bir öneriden ibaret olduğunu öne sürdü.

EastMed gibi bir boru hattı meydana getirilmesi olasılığının, iddialı bir projeden ibaret olduğunu kaydeden gazete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da açıkça ima ettiği üzere, bunun uygulanabilir olmayan sınırlara sahip olduğunu yazdı.







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