İsrail’den “Egemenlik Haklarına Dokunan” Talep!



İSRAİL, GAZZE’YE GİDECEK İNSANİ YARDIMI KONTROL ETMEK İÇİN GÜNEY KIBRIS’TA KENDİ KONTROLÜ ALTINDA ÜS KURMAK İSTİYOR

SÖZCÜ VAKİLİ: “ANLAŞMA YOK TALEP VAR, İNCELENİYOR”

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gidecek malları kontrol edebilmek için küçük bir liman kurmak maksadıyla Güney Kıbrıs’tan yer istemesine tepkiler sürüyor. Rum Yönetimi’nin Filistinlilerin, özellikle de Hamas’ın kabul etmesi şartıyla bu talebe olumlu yaklaştığı haberleri, Rum tarafında “egemenlik haklarına dokunur” seslerinin yükselmesine neden oldu.

Alithia, “Büyük Rolü! Olan Küçük Kıbrıs… Karmaşık Doğu Akdeniz’in İstikrar ve Güvenlik Unsurundaki Rolümüz Artıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, İsrail’in Rum Yönetimi’ne, hayata geçirilirse Güney Kıbrıs’ın rolünü önemli ölçüde artıracak ve bölgedeki ciddi bir istikrar ve güvenlik unsuru haline getirecek önemli bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Habere göre, İsrail Rum Yönetimi’nden, yönetimi kendisinde olacak ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne mal götürecek ticari gemilerin yanaşacağı küçük bir liman inşa edecek bir yer talep etti. İsrailliler bu limana yanaşacak ticari gemileri de, Hamas’ın kontrolündeki bölgelere silah ve mühimmat taşıyıp taşımadığını da kontrol edecek .

İsrail’in Rum Yönetimi’nden bu yönde talepte bulunduğu haberini İsrail’de yayın yapan Kanal 2 isimli TV kanalının bildirdiğine işaret eden gazete, “yetkili bir hükümet kaynağı”na dayanarak, Rum Yönetimi’nin İsrail’in bu talebine olumlu yaklaştığını ancak benimsemesi için Filistinliler başta olmak üzere diğer etkilenenlerin kabul etmesi gerektiğini yazdı.

Gazetenin “İsrail’in Filistinliler İçin Kıbrıs’ta Liman Kurma Talebi İnceleniyor” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı habere göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, Rum ve İsrail Savunma bakanlarının, İsrail’in Güney Kıbrıs’ta bir liman kurması konusunda anlaştıklarına dair İsrail medyasında yer alan haberle ilgili “anlaşma yok ama talep var, inceleniyor” cevabını verdi.

Gazete, mevcut olgularla anlaşma olması halinde liman inşaası için seçilecek bölgeye dair henüz hiçbir proje olmadığını yazdı.

İsrail’in liman talebinin Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın kısa süre Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği görüşmeleri sırasında Lieberman tarafından gündeme getirildiğini yazan gazete, liman konusunda kolaylık gösterilmesi konusu gündeme gelmesine rağmen görüşülmediğini ve bu konunun Dışişleri Bakanlığı yetkisinde olduğunu hatırlattı.

RUM YÖNETİMİ İSTEKLİ, AMA…

Gazeteye göre bu konuda yardıma hazır ve istekli olan Rum Yönetimi, “bazı fikirler ve bazı yaklaşımlar var ancak incelenebilmesi için müdahil bütün tarafların oluru ve işbirliği gerekiyor. Açıklanacak bir şey olursa, yayınlanacak” görüşünde. Hamas’ın buna olur verip işbirliği yapmasının kolay olmayacağı görüşü de dile getirildi.

Gazete, konuyla ilgili İsrail medyasına yansıyan haberi de aktardı. Buna göre Güney Kıbrıs’ta inşa edilecek limanda Gazze’ye mal taşıyan ticari gemilerin yanaşacağı bir iskele bulunacak. Gemilerdeki ticari mallar, Hamas’ın kontrolündeki bölgelere silah ve mühimmat taşınmasını engellemek maksadıyla İsrailliler tarafından kontrol edilecek. Malları kontrol edilen gemi, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye gidebilecek.

Limanın yapılacağı bölgeyle ilgili planların üç ay içerisinde hazır olmasının beklendiği bilgisini de aktaran İsrail medyası (Channel 2), Larnaka’da geçen hafta gerçekleşen Rum-Yunan-İsrail savunma bakanları zirvesi sırasında Rum ve İsrail Savunma bakanlarının Güney Kıbrıs’ta liman kurulması konusunda anlaştığı bilgisini verdi.

İKİ GEREKÇE…

Fileleftheros “Gazze’ye Gidecek Yükler İçin Küçük Liman… İsraillilerin Kontrolünde Kıbrıs’ta Tedarik Aktarması… Hükümet, Talep Var ve İnceleniyor Diyor” başlık ve spotlarıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta inşa edilmek istenen liman-iskelenin Gazze Şeridi’ne gönderilecek tıbbi yardım ve genel yardım malzemesinin ara yükleme istasyonu olarak işleyeceğini yazdı.

Gazete, İsrail tarafından Güney Kıbrıs’ta liman-iskele inşası için gösterilen iki gerekçeden birinin, Hamas’ın silah-mühimmat tedarik etmesini engellemek, ikincisinin de, Gazze’de büyük ticari gemilerin yanaşacağı uygun liman altyapısı olmadığından büyük gemilerin taşıdığı malların Güney Kıbrıs’ta daha küçük gemilere aktarılması olduğunu belirtti.

İSRAİL MEDYASI

Gazete, Channel 2 isimli İsrail televizyonunun Lieberman’ın çevresinden edindiği bilgilere dayanarak aktardığı haberinde, Rum-Yunan savunma bakanlarının geçen hafta Güney Kıbrıs’ta İsrail tarafından küçük liman-iskele inşa edilmesi konusunda anlaştığı haberinin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yorumlanmamakla birlikte yalanlanmadığını da belirtti.

Habere göre, İsrail medyası, Rum ve İsrail savunma bakanlarının liman-iskele anlaşmasının çerçevesini belirlediği ve yapılan görüşmede de iki hafta içerisinde çalışma gruplarının kurulması, üç ay içerisinde de liman inşaat planının sunulması üzerinde anlaştığını kaydetti.

İsrail’in halen Filistin Devleti’ne, Hamas’ın elinde tuttuğu iki İsrail askerini serbest bırakması şartıyla Gazze’ye uyguladığı ablukayı Güney Kıbrıs üzerinden kaldırmaya hazır olduğu bildirildi. Filistin haber kaynaklarının liman-iskele haberini verirken, “İsrail’in elinde tuttuğu 6 bin 36 Filistinli tutsaktan tek bir kelime edilmiyor” vurgusu yaptığına işaret edildi.

“EGEMENLİK HAKLARINA DOKUNUYOR”

Politis ise haberi, “Onlar İstiyor, Biz Yapabilir Miyiz?... İsrail’e Gazze İçin Liman Verilmesi Mümkün Olmayabilir” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi’nden bir kaynak, İsrail medyasına sızan haberin gerçekle alakası olmadığını, böyle bir anlaşmaya olanak tanımayan, çok ciddi ve çözülemez konular bulunduğunu belirtti.

Gazeteye konuşan bazı kaynaklar, “İsrail’in güvenliği için böyle bir liman kurulması Kıbrıs’ı tehlikeye sokacak ve Lefkoşa’nın iyi ilişkiler içerisinde olduğu Filistinliler ile çatışmanın parçası haline getirecek. İsrail’in işini kolaylaştırmak için Hamas’ın hedefi olmayacağız” yönünde görüş ortaya koydu.

Haberde, meselenin “egemenlik hakları” konusunu da gündeme getirdiğini “çünkü İsrail, Kıbrıs’ta kurulmasını önerdiği limanı tamamen kontrol etmek istediği” vurgulandı. Böyle bir şeyin (liman-iskele) ancak Filistinlilerin, ABD’nin ve diğer müdahillerin katılacağı geniş ölçekli bir anlaşmayla olabileceği belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta İsrail kontrolünde bir liman kurulmasının “Türkiye ile Kıbrıs sorununa olumsuz etkileri olacak daha çok komplikasyon yaratabileceğine” dikkat çektiği haberinde, Türkiye Devlet Başkanı Erdoğan’ın Filistinlilerin savunucusu göründüğünü ve “Türkiye ile İsrail ilişkileri gerilimli dönemden geçerken böyle bir hareketin, bölgedeki geniş çatışma dokusuna Kıbrıs sorununu da katacağını” yazdı.

Haravgi ise haberi “İsrail’in Talebi Egemenliğe Dokunur… Gazze’ye Yardımı Kontrol Etmek İçin Kıbrıs’ta Platform İstiyor” başlığıyla aktardı.

Aynı gazete, Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler Ortadoğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım Servisi’ne (UNRWA) 50 bin Euro tutarında gönüllü yardım taahhüdünde bulunduğunu haber verdi.

