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İsrail, Su Konusunda Yardımcı Olmaya Hazır

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : İsrail’in, suyun idaresi konusunda Güney Kıbrıs’a yardımcı olmaya hazır olduğu belirtildi.

İsrail, Su Konusunda Yardımcı Olmaya Hazır

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : İsrail’in, suyun idaresi konusunda Güney Kıbrıs’a yardımcı olmaya hazır olduğu belirtildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
İsrail, Su Konusunda Yardımcı Olmaya Hazır

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : İsrail’in, suyun idaresi konusunda Güney Kıbrıs’a yardımcı olmaya hazır olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, İsrail Su Kaynakları İdaresi Müdürü Oded Fixler su kaynaklarının idaresi konusunda Rum Meclisi’nde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında suyun idaresi konusunda tecrübelerini ve bilgilerini sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Habere göre, Fixler, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kuraklıktan söz ederek bu konudaki mücadeleleri çerçevesinde yapılanları anlattı.

Toplantıya katılan milletvekili Mihalis Yorgallas ise toplantı çerçevesinde duyduklarının çok yararlı olduğunu, İsraillilerin, özellikle suyun yeniden kullanılması ve geri dönüşümüne ilişkin tecrübelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

(FK/FEZ)

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