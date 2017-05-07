Güney Kıbrıs:
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07 Mayıs 2017 Pazar 13:25

İsrail Enerji Bakanlığı Genel Sekreteri Meridor: “east Med Mümkün Ve Mali Açıdan Yaşayabilir”

İsrail Enerji Bakanlığı Genel Sekreteri Saal Meridor, teknik zorluklara ve birçok kişinin, ticari yaşayabilirliğini sorgulamasına rağmen, Doğu Akdeniz’i Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan deniz altı boru hattının inşasıyla ilgili planların ilerlediğini söyledi.

İsrail Enerji Bakanlığı Genel Sekreteri Meridor: 'east Med Mümkün Ve Mali Açıdan Yaşayabilir”
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Lefkoşa, 7 Mayıs 17 : İsrail Enerji Bakanlığı Genel Sekreteri Saal Meridor, teknik zorluklara ve birçok kişinin, ticari yaşayabilirliğini sorgulamasına rağmen, Doğu Akdeniz’i Yunanistan üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan deniz altı boru hattının inşasıyla ilgili planların ilerlediğini söyledi.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Meridor, amacın, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve tüm göstergelerin, var olduğuna işaret ettiği, fakat henüz keşfedilmemiş olan hidrokarbon yataklarının, ilerleyen zamanlarda Avrupa’nın enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması ve Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azaltılması olduğunu kaydetti.

Meridor, Avrupa Komisyonu’nun bu yönde katkı yapmaya hazır olduğundan da bahsederken, bakanların, enerji planlarının görüşülmesi için her 6 ayda bir, kendilerinin ise her 2 ayda bir toplandığını belirtti.

Habere göre Meridor, Doğu Akdeniz’de çok daha fazla doğalgaz bulunduğuna inandığını da ifade ederken, Türkiye’ye yönelik, 3-4 sene içinde hazır olabilecek ve rekabet edilebilecek bir boru hattı görmediklerini söyledi.

(GE/ŞEB)

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