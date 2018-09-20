İsrail, Silikiotis’in De Yer Aldığı Avrupa Parlamentosu Heyetine Gazze’ye Giriş İzni Vermedi

İsrail’in, AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Neoklis Silikiotis’in başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu heyetinin, Gazze Şeridi’ne girmesine izin vermediği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Neoklis Silikiotis’in bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, heyetin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki felaketi ve insanlık durumunu yerinde incelemeyi amacıyla buraya gitmeyi amaçladığını yazdı.



Habere göre, yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Gazze’deki Filistinlilerle görüşme yapılmasına izin vermediğinden, İsrail’in, Filistin halkının burada yaşadığı trajik durumla, yüzleşilmesinden korktuğundan söz edildi.



Açıklamada, Silikotis’in, Avrupa Parlamentosu’nun, Gazze Şeridi’nin Filistin’e verilmesini talep ettiğini ve uzlaşma için çabalara devam etmesi için Filistinli dinamiklere çağrıda bulunduğuna da vurgu yaptığı ifade edildi.