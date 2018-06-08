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İsrail İle Tapu İşbirliği!

İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.

İsrail İle Tapu İşbirliği!

İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 08:00
İsrail İle Tapu İşbirliği!


İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.

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Alithia’ya göre, Genel Müdür, kişisel yardımcısı, Jeoinformatik Müdürü ve Tapu Müdüründen oluşan İsrail heyeti, Rum Tapu ve Kadastro Dairesi merkez binasında ve Haritacılık, Jeodesi ve Hidrografi, Kadastro ve Arazi Bilgi Sistemi Yönetim ve Destek Birimlerinde görüşme ve incelemelerde bulunuldu.
 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 11:11
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