İsrail İle Tapu İşbirliği!

İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.
08 Haziran 2018 Cuma 08:00
Son Güncelleme: 08.06.2018 11:11
İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.
İsrail Survey Dairesi’nden bir heyetin, iki taraf arasındaki işbirliğini görüşmek üzere bu hafta Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’ne üç günlük ziyarette bulunduğu bildirildi.