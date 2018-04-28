İsrail Enerji Bakanı “Afrodit” yatağıyla ilgili anlaşmaya en kısa zamanda varmayı istediklerini söyledi

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin, Güney Kıbrıs ile birlikte, “Afrodit” yatağına ilişkin iki ülke arasındaki konuları düzenleyecek bir anlaşmaya, en kısa zamanda varmayı istediğini ifade etti.

Alithia gazetesi, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz’in bu açıklamayı Bloomberg haber ajansına yaptığını yazdı.

Habere göre İsrail Enerji Bakanı Steinitz, ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağı konusunda, Güney Kıbrıs ile en kısa zamanda anlaşmaya varmak istediğini ifade etti.

Steinitz, bir anlaşmaya varılmasının hem kendilerinin hem de Güney Kıbrıs’ın çıkarına olduğunu da söyledi.

Gazete, Bloomberg ilgili haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “Afrodit” konusunda İsrail ile sürmekte olan görüşmeleri yorumlamaktan kaçındığından da söz ettiğini yazdı.

Habere göre ilgili haberde ayrıca Güney Kıbrıs ile İsrail hükümetleri arasındaki farklılıkların, “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin geride tutulmasına neden olduğu da belirtildi.