İsrail Büyükelçiliği Rum Meclisi’nin İsrail’i kınama kararını “haksız” olarak niteledi

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği, Rum Meclisi’nin 18 Mayıs tarihinde aldığı İsrail’i kınama kararını, “haksız” olarak nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin, Rum Meclisi’nin “İsrail Ordusu’nun Gazze Şeridinde şiddet kullanmasını kınayan”kararıyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya yer verdiler.

Habere göre İsrail Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın, hukuk devleti ve gerçek demokrasi değerlerini paylaşan komşu ülkeler olduğunu; ayrıca her iki ülkenin, bölgedeki diğer ülkelerle, vatandaşlar arasında terör, şiddet ve nefreti ileriye götüren aşırı güçlerin tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.



İsrail Büyükelçiliği, Yahudilerin kutsal kitabı ve 10 Emir’i almasının bayramı olan Şavuot arifesinde, Rum Meclisi’nin maalesef Gazze’deki İsrail faaliyetlerini kınayan bir karar almasının haklı gösterilemeyeceğini ileri sürdü.Güvenlik, istikrar ve refah vizyonunun savunulmasında kararlı olduklarını belirten İsrail Büyükelçiliği, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü meydana gelen olayların, barışçıl protesto olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını; bunun, Hamas yönetimindeki şiddet gösterisi olduğunu savundu.