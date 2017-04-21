İspanya’da çalınan Lüks Araçlar Kıbrıs’ta Bulundu

Arabaların çalındığı 24 Ocak – 17 Şubat tarihleri ​​arasında İspanyol yetkililere bildirilmişti. Araçların Portekiz üzerinden Kıbrıs‘a gönderildiği belirtildi. Polis, Europol alarmı almadan önce on iki otomobilin Asya’ya tekrar ihraç edildiğini söyledi. Bilgileri aldıktan hemen sonra polis ve gümrük, pahalı lüks spor otomobilleri ve SUV’ları içeren çalıntı araçları belirlemeye ve el koymaya çalıştı. Limasol limanında yapılan soruşturma sonrasında dört araç çalınmış olarak ele geçirildi ve el konuldu. Kıbrıs’taki üreticilerin temsilcileri tarafından yapılan kontroller şasi numaralarının eşleşmediğini gösterdi. Polis kaynakları, arabaların soldan direksiyonlu olduğu için Kıbrıs için tasarlanmadığını söyledi.