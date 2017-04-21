Güney Kıbrıs:
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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

İspanya’dan Çalıntı Lüks Arabalar Portekiz Üzerinden Güney Kıbrıs’a

Rum polisi, Europol’ün ihbarı üzerine yaptığı araştırmada Portekiz’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen 16 lüks arabanın, İspanya’da çalındığı ihbar edilen arabalar olduğunu saptadı.

İspanya'dan Çalıntı Lüks Arabalar Portekiz Üzerinden Güney Kıbrıs'a
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Rum polisi, Europol’ün ihbarı üzerine yaptığı araştırmada Portekiz’den Güney Kıbrıs’a ithal edilen 16 lüks arabanın, İspanya’da çalındığı ihbar edilen arabalar olduğunu saptadı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum polisi-Europol işbirliğinde yapılan incelemelerde, çalıntı araba olayının Ocak-Şubat 2017 döneminde cereyan ettiği ve bir şirket tarafından Portekiz’den ithal edilen 16 lüks araba hakkında İspanya’da çalındığı ihbarının doğruluğu teyit edildi.

Habere göre Rum polisi, lüks arabalardan 4’ünü (2 Toyota Rav 4 ve 2 Range Rover Sport) Limasol Limanı’nda bularak el koydu. Daha ileri incelemede arabaların motor numaraları değiştirilmiş olduğu ve diğer 12 arabanın Güney Kıbrıs’tan Kamboçya’ya ihraç edildiği de saptandı.

(ŞA/GÜL)

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