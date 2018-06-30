İspanya-Güney Kıbrıs İlişkileri!

Madrit’teki Rum Büyükelçiliği’nin, Güney Kıbrıs ile İspanya arasındaki kültürel, eğitim ve bilimsel işbirliği anlaşması çerçevesinde düzenlediği etkinlikte, iki ülke arasındaki 50 yıllık diplomatik ilişkilere işaret edildiği belirtildi.



Etkinliğe İspanya’daki Rum büyükelçi Kula Sofianu’nun da katıldığını yazan Haravgi gazetesi, Rum büyükelçinin iki ülkeyi bağlayan geleneksel dostluk bağlarına atıfta bulunduğunu belirtti.



Gazete büyükelçinin etkinlikte iki ülke arasındaki 50 yıllık diplomatik ilişkilerle ilgili etkinlikleri gösteren bir amblem sunduğunu ekledi.



