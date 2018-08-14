İşkence İddiasıyla Tazminat Talep Eden Eokacı’lara İngiltere’den Ret!

İngiliz döneminde cezaevine konulan EOKA’cıların tutuklulukları süresince “işkence gördükleri” gerekçesiyle tazminat talebiyle İngiltere’de açtıkları davada, İngiltere hükümetinin savunma avukatlarının, aynı dönemde Kıbrıs’ta görev yapan İngiliz veteranlara mektup göndererek, EOKA’cıların iddialarına karşılık o dönemde Ada’da hakim olan durumla ilgili deneyimlerini anlatmalarını istedikleri haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler böyle bir mektup alan Kraliyet Telsiz Taburu’ndan, bugün 83 yaşında olan emekli albay Sam Bedwell’in hiçbir zaman böyle davranışlar yaşamadığını belirterek, tazminat taleplerini “saçmalık” diye nitelediğini yazdı.

Habere göre Bedwell “62 yıl önce Kıbrıs’taydım. O zaman 21 yaşındaydım. Komik. Tazminat isteyenler kaç yaşında? 80-90’larında olmalılar. Tam bir delilik. Çok olumsuz şartlar altında Kıbrıs’ta bulunan İngiliz askerlerinden sadece ‘ibret’ olacak davranış gördüm” ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin geçen ay 1955-59 EOKA döneminde tecavüz ve işkence suçları işlendiği iddialarını reddettiğini belirten gazeteye göre, Yüksek Mahkeme’ye sunulan bir belgede 15 yaşındaki bir kıza İngiliz sömürge güçleri tarafından tecavüz edildiği ve siyasi tutuklulara dayak ve sahte idamlar (asma) ile işkence yapıldığından söz edildi. EOKA’cıları savunmakta olan avukatlar ise şüphe kaldırmaz kanıtlar bulunduğunu savundu.

