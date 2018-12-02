İrlanda Büyükelçisinin Demeci...

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : İrlanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin, bugün Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde, UNFICYP konusu dahil olmak üzere, bazı açıklamalarda bulundu.



Barış misyonlarında yapılması planlanan değişiklikler çerçevesinde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) içerisindeki İrlanda kuvvetinde bir değişiklik olmasını beklemediğini ifade eden büyükelçi, 1964 yılından bu yana 12 kişilik polis gücüyle UNFICYP içerisinde bulunduklarını ve İrlandalı polis mensuplarının UNFICYP’te sahip olduğu rolü desteklediklerini söyledi.



Demecinde, Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi için güvene duyulan ihtiyacın gerekli bir faktör olduğuna işaret eden Fhalluin, liderler arasındaki güven hissiyatının da çok önemli olduğunu söyledi.



Bütün barış süreçlerinin içerisinde uzlaşmalar bulunduğunu ifade eden Fhalluin, Kıbrıs’taki meselelerden birinin de sürecin toplumdan mesafeli olması ve insanların ne olup bittiğiyle bir bağ hissetmemesi olduğunu belirtti.



Fhalluin, bu yüzden beklentiler hayata geçmediği zaman, hayal kırıklığı oluştuğunu sözlerine ekledi.



(İY/SEL)

