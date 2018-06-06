İrlanda Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a Tek Günlük Bir Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek...

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Anthony Coveney’in, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
06 Haziran 2018 Çarşamba 09:57
Son Güncelleme: 06.06.2018 13:10
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Anthony Coveney’in, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Anthony Coveney’in, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.