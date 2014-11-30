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İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Habib’den Politis’e Söyleşi…

İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Reza Habib, “Kıbrıs’ın bir ayağının AB’da, diğer ayağının da Orta Doğu’da olduğunu” söyledi.

İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Habib’den Politis’e Söyleşi…

İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Reza Habib, “Kıbrıs’ın bir ayağının AB’da, diğer ayağının da Orta Doğu’da olduğunu” söyledi.

30 Kasım 2014 Pazar 12:50
İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Habib’den Politis’e Söyleşi…
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“KIBRIS’IN BİR AYAĞI AB’DA, DİĞER AYAĞI DA ORTADOĞU’DA”

 İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Reza Habib, “Kıbrıs’ın bir ayağının AB’da, diğer ayağının da Ortadoğu’da olduğunu” söyledi.

Politis gazetesine söyleşi veren Habib, İran ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilerden bahsederken, kendisinin de bu ilişkileri ileri götürmek için çalışacağını belirtti.

Habere göre, Habib, İran’ın petrol ve hidrokarbon yatakları konusunda birçok deneyimi bulunduğunu ve bu kapsamda Güney Kıbrıs’a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ile komşu ülke olduklarını belirten Habib, Türkiye’nin “komşu ülkelerle olan ilişkilerde sıfır problem” politikasını her koşulda uygulaması dileğini belirtti.

Habere göre, Habib, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da iyi ve işlevsel bir Avrupa politikası oluşturulmasına katkı koyabileceğini söyledi.

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İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Reza Habib“Kıbrıs’ın Bir Ayağının AB’daDiğer Ayağının Da Ortadoğu’da Olduğunu” Söyledi.
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