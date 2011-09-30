İnternette satılan ilaca dev baskın

Uluslararası polis teşkilatı İnterpol'ün eşgüdümünde 81 ülkede yürütülen operasyonda, internet üzerinden satılan 2,4 milyon doz sahte ilaç ele geçirildi, 55 kişi tutuklandı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan İnterpol'den yapılan açıklamada, 20 ve 27 Eylül arasında ve ardı ardına dördüncüsü yapılan "Pangea 4" adlı ortak operasyonda ele geçen sahte ilacın rekor miktarda ve piyasa değerinin 4,6 milyon avro olduğu belirtildi. 81 ülkenin polis ve gümrüklerinin eşgüdümlü operasyonunda aylar süren hazırlık evresinin ardından 13 bin 485 yasadışı internet sitesi kapatıldı, 606 online reklam kaldırıldı.

Çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere Japonya, Kolombiya ve Uruguay'ın aralarında bulunduğu 10 ülkede 55 kişinin tutuklandığı operasyonda 48 ülkede üretilmiş kanser ilacından antibiyotik ve antidepresana kadar sahte ve kaçak ilaç ele geçti. (AA)