İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hristos Stilianidis Brüksel’de Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Gazetecilere Konuştu

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Hristos Stilianidis, Brüksel’de Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerden oluşan heyete hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelere dönmeye hazır olduğunu savundu.

Alithia gazetesine göre, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Hristos Stilianidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakere masasına dönmeye ve bir çözüm için yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Stilianidis, “şimdi Kıbrıs’ta seçimler biterken, müzakerelere yeniden başlamak için başka bir fırsata sahibiz” iddiasında bulundu.

Her iki tarafın, gelecek için, ortak Avrupa geleceği için konuşması gerektiği üzerinde durduğunu ifade eden Stilianidis, bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum ile gerçekleştirdiği görüşmeden bahsederek, üçünün de, Kıbrıs’ta ve belki de tüm Doğu Akdeniz’de, tarihe ilişkin olarak “coğrafya” arasında bir çatışmanın bulunduğu konusunda mutabık kaldığını söyledi.