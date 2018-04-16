Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110903
ALTIN
176.906
DOLAR
4.0926
STERLİN
5.8545
EURO
5.0595
Lefkoşa Merite Bir Ateş Daha Düştü
ACI HABER
Yarın Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
ÇÖP ALANINDA YANGIN
ÇÖP ALANINDA YANGIN
İŞ KAZASI: 1 YARALI
İŞ KAZASI: 1 YARALI
banner256

İnsan Ticareti Kurbanlarına Karşı Duyarsızlık

Rum Yönetimi’nin, insan ticareti kurbanı olup Güney’de bulunan kişilere karşı duyarsız davrandığı haber verildi.

İnsan Ticareti Kurbanlarına Karşı Duyarsızlık

Rum Yönetimi’nin, insan ticareti kurbanı olup Güney’de bulunan kişilere karşı duyarsız davrandığı haber verildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
İnsan Ticareti Kurbanlarına Karşı Duyarsızlık
banner238

 Rum Yönetimi’nin, insan ticareti kurbanı olup Güney’de bulunan kişilere karşı duyarsız davrandığı haber verildi.

Politis “İnsan Ticareti Kurbanlarına Devlet Analjezisi… Polisin Tokat Mektubu Çalışma Bakanlığı’nı İfşa Ediyor” başlığıyla manşete çıkardığı haberinde, Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı S. Papatheodoru’nun Sosyal Yardım Dairesi’ne gönderdiği mektup ile insan ticaretine kurban giden kişilerin Güney’de sahipsiz ve korumasız bırakıldığının ortaya çıktığını yazdı.

Mektubu kaynak göstererek, insan ticareti kurbanı olduğu tescilli bir kişiye kanser teşhisi konulduğunu ancak Güney’deki ikamet izni bittiği için sağlık hizmetine ulaşmasının engellendiğini,  zekâ sorunu bulunan başka bir kişinin de parklarda çeşitli kişilerle görüştüğü, hamile kaldığını yazan gazete, Polis Genel Müdür Yardımcısı’nın mektubunda daha birçok örnek bulunduğunu kaydetti.

Haberde “insan ticareti kurbanları desteklenmek ve topluma yeniden kazandırılmak, cezai prosedüre hazırlanmak üzere korunaklı bir yere yerleştirilmek yerine toplumsal sorunlarla ve yeniden kurban olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor” ifadesine yer verildi. 

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:15
Anahtar Kelimeler:
İnsan Ticareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’nin Ab’den Çıkması Ve Etkileri
İngiltere’nin Ab’den Çıkması Ve Etkileri
Edon Ve Ctp Gençlik Örgütlerinden Derinya Kapısında İki Toplumlu Etkinlik
Edon Ve Ctp Gençlik Örgütlerinden Derinya Kapısında İki Toplumlu Etkinlik
Liderler Buluşmasına Dair İddialar…
Liderler Buluşmasına Dair İddialar…
Baf’taki Antik Mozaiklerin Süpürgeyle Temizlenmesi Tepkilere Yol Açtı
Baf’taki Antik Mozaiklerin Süpürgeyle Temizlenmesi Tepkilere Yol Açtı
4 Yılda 599 Çocuk Pornosu Vakası
4 Yılda 599 Çocuk Pornosu Vakası
Enı Şirketinden Güneş Enerjisi Parkına Destek
Enı Şirketinden Güneş Enerjisi Parkına Destek
İngiliz Üslerinin Suriye Operasyonlarında Kullanılması Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor
İngiliz Üslerinin Suriye Operasyonlarında Kullanılması Güney Kıbrıs’ta Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor
1974 Yılında Rmmo’da Görev Yapan 17 Bin Kişiye Ödenek
1974 Yılında Rmmo’da Görev Yapan 17 Bin Kişiye Ödenek
Anastasiadis Ve Hristodulidis’in Önemli Yurt Dışı Temasları
Anastasiadis Ve Hristodulidis’in Önemli Yurt Dışı Temasları
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim