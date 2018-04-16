İnsan Ticareti Kurbanlarına Karşı Duyarsızlık

Rum Yönetimi’nin, insan ticareti kurbanı olup Güney’de bulunan kişilere karşı duyarsız davrandığı haber verildi.

Politis “İnsan Ticareti Kurbanlarına Devlet Analjezisi… Polisin Tokat Mektubu Çalışma Bakanlığı’nı İfşa Ediyor” başlığıyla manşete çıkardığı haberinde, Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı S. Papatheodoru’nun Sosyal Yardım Dairesi’ne gönderdiği mektup ile insan ticaretine kurban giden kişilerin Güney’de sahipsiz ve korumasız bırakıldığının ortaya çıktığını yazdı.

Mektubu kaynak göstererek, insan ticareti kurbanı olduğu tescilli bir kişiye kanser teşhisi konulduğunu ancak Güney’deki ikamet izni bittiği için sağlık hizmetine ulaşmasının engellendiğini, zekâ sorunu bulunan başka bir kişinin de parklarda çeşitli kişilerle görüştüğü, hamile kaldığını yazan gazete, Polis Genel Müdür Yardımcısı’nın mektubunda daha birçok örnek bulunduğunu kaydetti.

Haberde “insan ticareti kurbanları desteklenmek ve topluma yeniden kazandırılmak, cezai prosedüre hazırlanmak üzere korunaklı bir yere yerleştirilmek yerine toplumsal sorunlarla ve yeniden kurban olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor” ifadesine yer verildi.