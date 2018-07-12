İnşaat Sektöründe Her 3 Krediden İkisi Batık!

Güney Kıbrıs’ta inşaat sektöründe alınan her 3 krediden ikisinin ödenemeyerek batık kredi haline geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, manşetten aktardığı haberinde, Rum Merkez Bankası’nın verilerine dayanarak, inşaat sektöründe alınan 4,45 milyar Euro’luk krediden 2,93 milyar Euro’sunun batık kredi olduğunu yazdı.

Haberde, Rum bankalarında bulunan toplam batık kredi miktarının ise 19,91 milyar Euro olduğu belirtildi.

