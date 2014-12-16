İnşaat Maliyeti, Petrol Ve Doğalgaz Fiyatlarındaki Düşüş Eğilimi East Med Pıpelıne Projesi’nde Çekince Yaratıyor

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin, Doğu Akdeniz doğalgazını Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşıyacak “East Med Pipeline” projesiyle ilgili, inşaat maliyeti ve son zamanlarda petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşüş eğiliminde olması nedeniyle çekinceler belirtildiği haber verildi.

Politis haberi “East Med Konusunda Çekinceler... Ön İncelemeler İyi Ama Nihai Sürdürülebilirlik İncelemesi İvedi” başlığıyla aktardı.

Gazete İsrail, Rum ve Yunan hükümetlerinin Avrupa Komisyonu düzeyindeki girişimlerinin, bu projeye ilgiyi canlandırdığını, AB’nin yetkili organlarından, üye ülkelerden ve petrol şirketlerinden teknokratlar projeden gittikçe daha sık söz etmeye başladığını yazdı.

Gazeteye göre böyle bir boru hattının ekonomik sürdürülebilirliğinin etkileyici olmasına karşın inşaat maliyeti ile petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş eğilimi kaygı yaratıyor.