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İngiltere’nin Lute’un Temaslarını Geciktirdiği İddia Edildi

İngiltere’nin Lute’un Temaslarını Geciktirdiği İddia Edildi

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:09
İngiltere’nin Lute’un Temaslarını Geciktirdiği İddia Edildi

İngiltere’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarını geciktirdiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Lute’un Haziran ayında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu; ancak Londra’nın, Lute’u, Crans Montana’daki görüşmelere de katıldığı gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’a gönderdiğini öne sürdü.
Gazete, aynı bilgilere dayanarak, Lute’un bu duruma tepki gösterdiğini ve Hunt ile görüşmekte ısrarcı olduğunu; ancak İngiltere’den yine, Lute’un Kıbrıs sorunu ile ilgilenen Duncan ile görüşeceği yanıtını aldığını iddia etti.
Londra’daki randevu konusunun hala açıkta olduğunu ve Lute’un buradaki görevinin muhtemelen gecikeceğini belirten gazete, Lute’un raporunu 20 Eylül’den önce teslim etmesi gerektiğini anımsattı.
Gazete, İngiltere’nin son dönemde her ne kadar Brexit’e odaklanmış olsa da, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilindik iletişim kanallarını muhafaza ettiğini ve elde ettiği bilgilere dayanarak, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda diyaloğun yeniden başlaması halinde, takvim belirlenmesi gerektiği konusundaki Türk yaklaşımını benimsediğini öne sürdü.
Lute’un yarın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşeceğini anımsatan gazete, Atina’nın güvenlik konusunda bütünlüklü bir öneri hazırlayıp yetkili mercilere sunduğunu kaydetti.
KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Rum Hükümet kaynaklarına dayandırarak aktardığı haberinde, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmayacağını iddia etti.
Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu müzakerelerinin geleceğiyle ilgili ne düşündüğünü kimsenin bilmediğini; ancak BM Genel Kurulu’ndaki çalışmaların bitiminin akabinde (29-30 Eylül tarihlerinde), müdahil taraflarla yapacağı görüşmelerde niyetinin ne olduğuyla ilgili bazı işaretler vereceğini öne sürdü.
Bu arada, Haravgi gazetesi Lute-Kocias görüşmesinin bugün gerçekleşeceğini, Politis gazetesi ise “öbür gün” gerçekleşeceğini yazdı.
LUKAİDİS: “BAŞKAN’IN EYLEMLERİ FAYDALI OLMALI”
Bu arada, Alithia gazetesi de, AKEL’in Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili eylemlerinin vatan için faydalı olmasını temenni ettiğini yazdı.
Haberde, Lukaidis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelen bilgilerin, çözümün imkansız olmadığını gösterdiğini ve Türkiye’nin tutumunun da, bu doğrultuda belirleyici olacağını söylediği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 10.09.2018 12:35
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