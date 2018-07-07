İngiltere’nin Ercan Havalimanı’na uçuşlarla ilgili politikasında değişiklik yok

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Greyling, İngiltere Hükümeti’nin Londra’dan Ercan Havalimanı’na direkt uçuş yapılması konusundaki politikasının değişmediğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Greyling, Muhafazakarlar Milletvekili Theresa Viliers’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayarak, İngiltere Meclisi’nin tüm üyelerinin Kıbrıs’taki meselelere uzun vadeli bir çözüm bulunmasını görmeyi istediklerini ve İngiltere’nin, Kıbrıs’taki dostlarıyla, bu hedefin başarıya ulaşması için çalışacağını kaydederek, yine de Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili politikanın değişmediğini dile getirdi.

